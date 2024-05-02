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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:10
2024-05-02T13:10
2024-05-02T13:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
старомайорское
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское ДНР."Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи