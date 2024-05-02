https://ria.ru/20240502/svo-1943461975.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.05.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:10

2024-05-02T13:10

2024-05-02T13:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

старомайорское

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское ДНР."Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

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вооруженные силы украины, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика