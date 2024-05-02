Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.05.2024 (обновлено: 13:24 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/svo-1943461311.html
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий &lt;...&gt; улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны.Также подразделения группировки отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155-мм гаубицу М777 производства США", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ

МО: подразделения группировки войск "Центр" отразили 10 контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий <...> улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны.
Также подразделения группировки отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155-мм гаубицу М777 производства США", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСеменовка (Краматорск)Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала