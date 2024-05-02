https://ria.ru/20240502/svo-1943461311.html

Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ

Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:08

2024-05-02T13:08

2024-05-02T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий <...> улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны.Также подразделения группировки отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155-мм гаубицу М777 производства США", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)