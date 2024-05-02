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Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила десять контратак ВСУ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий <...> улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны.Также подразделения группировки отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155-мм гаубицу М777 производства США", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ
МО: подразделения группировки войск "Центр" отразили 10 контратак ВСУ за сутки