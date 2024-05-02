https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html

В ДНР направили в суд дело против вступившего в "Азов"* россиянина

В ДНР направили в суд дело против вступившего в "Азов"* россиянина - РИА Новости, 02.05.2024

В ДНР направили в суд дело против вступившего в "Азов"* россиянина

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд ДНР уголовное дело гражданина РФ, добровольно вступившего в полк "Азов"* (признан в РФ террористической организацией)... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T23:04

2024-05-02T23:04

2024-05-02T23:04

донецкая народная республика

россия

краснодар

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд ДНР уголовное дело гражданина РФ, добровольно вступившего в полк "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) и двоих завербовавших его россиян, сообщили РИА Новости в прокуратуре. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Российской Федерации 29-летнего Игоря Горского, 30-летнего Андрея Щербинина и 30-летнего Алексея Изотова", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, в 2014 году граждане РФ Щербинин и Изотов посредством переписки в социальной сети "ВКонтакте" завербовали Горского, проживающего в Краснодаре, в состав полка "Азов"* в качестве наемника. После этого Горский при их содействии в 2014 и 2015 годах дважды покидал территорию Российской Федерации и прибывал на территорию ДНР для последующего участия в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований. "Горский имел все виды довольствия, проходил обучение по обращению с огнестрельным оружием, принимал участие в боевых действиях, проводимых вооруженными формированиями Украины против вооруженных сил Донецкой Народной Республики, за что получил материальное вознаграждение в сумме более 1,2 млн рублей", - отметили в прокуратуре. В зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях Щербинин, Изотов и Горский обвиняются по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240221/azov-1928807576.html

https://ria.ru/20240423/prigovor-1941828141.html

https://ria.ru/20240227/naemniki-1929835794.html

донецкая народная республика

россия

краснодар

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донецкая народная республика, россия, краснодар, происшествия