https://ria.ru/20240502/sud-1943488102.html

Жителя Челябинска будут судить по обвинению в подготовке диверсии на ж/д

Жителя Челябинска будут судить по обвинению в подготовке диверсии на ж/д - РИА Новости, 02.05.2024

Жителя Челябинска будут судить по обвинению в подготовке диверсии на ж/д

Уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в подготовке к поджогу железнодорожных шкафов и пытавшегося вступить в террористическую... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:47

2024-05-02T14:47

2024-05-02T14:47

происшествия

россия

челябинск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в подготовке к поджогу железнодорожных шкафов и пытавшегося вступить в террористическую организацию, направили в суд, сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ. По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемый в Челябинске готовился совершить поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами, а также места стоянки грузовых поездов. Кроме того, с мая по июнь 2023 года обвиняемый отправил представителям террористической организации, запрещенной в РФ, с целью вступления в нее анкету с личными данными, а также копию паспорта гражданина РФ. Подросток был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области на стадии подготовки к преступлениям. "Центральным МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Челябинска… Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 281 УК РФ (приготовление к поджогу, направленному на разрушение объекта транспортной инфраструктуры), частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что инструкции, где и как совершить поджоги, молодой человек получил через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины, а за совершение указанных действий ему было обещано денежное вознаграждение, которое он не получил, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20240415/sud-1940241529.html

https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html

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челябинск

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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)