Жителя Челябинска будут судить по обвинению в подготовке диверсии на ж/д
Жителя Челябинска будут судить по обвинению в подготовке к поджогу ж/д шкафов
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в подготовке к поджогу железнодорожных шкафов и пытавшегося вступить в террористическую организацию, направили в суд, сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемый в Челябинске готовился совершить поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами, а также места стоянки грузовых поездов. Кроме того, с мая по июнь 2023 года обвиняемый отправил представителям террористической организации, запрещенной в РФ, с целью вступления в нее анкету с личными данными, а также копию паспорта гражданина РФ. Подросток был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области на стадии подготовки к преступлениям.
"Центральным МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Челябинска… Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 281 УК РФ (приготовление к поджогу, направленному на разрушение объекта транспортной инфраструктуры), частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Также установлено, что инструкции, где и как совершить поджоги, молодой человек получил через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины, а за совершение указанных действий ему было обещано денежное вознаграждение, которое он не получил, добавляет ведомство.
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