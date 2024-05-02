https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html

Эксперты вновь признали жену главреда "Новой газеты - Европы" вменяемой

Эксперты вновь признали жену главреда "Новой газеты - Европы" вменяемой - РИА Новости, 02.05.2024

Эксперты вновь признали жену главреда "Новой газеты - Европы" вменяемой

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошла жена главреда "Новой газеты - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина по делу о покушении на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:21

2024-05-02T11:21

2024-05-02T11:22

происшествия

ставропольский край

новгородский областной суд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Повторная психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошла жена главреда "Новой газеты - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина по делу о покушении на убийство дочки, вновь признала её вменяемой, передаёт из суда корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд в апреле возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, с июля 2008 года находившейся в федеральном розыске после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года Мартынову задержали - она скрывалась с дочерью Алисой в Ставропольском крае. Суд в середине апреля удовлетворил ходатайство прокурора о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы Мартыновой (первая, от 2007 года, признала подсудимую здоровой). Оглашение ее итогов проходило сегодня в закрытом режиме. "Как было озвучено в суде, эксперты признали ее вменяемой", - сказал РИА Новости прокурор Николай Жуков. Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что то был несчастный случай. Сейчас в процессе этого свидетеля уже нет - по данным пресс-службы Новгородского облсуда, он скончался.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html

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происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд