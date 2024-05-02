https://ria.ru/20240502/strelba-1943500198.html

В Омске задержали мужчину, стрелявшего по мальчику из отцовского пневмата

В Омске задержали мужчину, стрелявшего по мальчику из отцовского пневмата - РИА Новости, 02.05.2024

В Омске задержали мужчину, стрелявшего по мальчику из отцовского пневмата

Полицейские в Омске задержали юношу, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневматического пистолета, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:22

2024-05-02T15:22

2024-05-02T15:22

происшествия

омск

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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Полицейские в Омске задержали юношу, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневматического пистолета, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Медики сообщили полицейским, что к ним доставили 9-летнего мальчика, проживающего в Ленинском округе Омска. Врачи диагностировали у ребенка пулевое ранение и изъяли пульку из мягких тканей правой голени. После оказания помощи ребенка отпустили. "В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время мальчик вместе с приятелем бегал по крышам гаражей, расположенных на улице 4-й Станционной. Неизвестный неоднократно делал им замечания, однако они не реагировали на них. После чего молодой человек достал пневматический пистолет и произвёл выстрел в сторону детей. В результате один из мальчиков получил ранение в ногу", - сообщили в пресс-службе. Полицейские установили, что стрелял 18-летний житель Ленинского округа, его задержали, изъят пневматический пистолет, приобретенный год назад отцом омича на рынке. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", подозреваемый находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940840740.html

https://ria.ru/20240421/sk-1941345248.html

омск

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происшествия, омск