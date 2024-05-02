https://ria.ru/20240502/strana-1943586311.html
Жители по всей Украине наблюдают в небе странное свечение
Жители по всей Украине наблюдают в небе странное свечение - РИА Новости, 02.05.2024
Жители по всей Украине наблюдают в небе странное свечение
По всей Украине в небе видно странное свечение, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:29
2024-05-02T23:29
2024-05-02T23:57
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. По всей Украине в небе видно странное свечение, сообщает издание "Страна"."О нем сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов", - пишет издание в своем Telegram-канале.Некоторые очевидцы отмечают, что объект движется.Как отмечается в публикации, паблики, пишущие о космосе, предполагают, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника.Агентство УНИАН в свою очередь пишет, что жители Украины наблюдают "редкое розовое полярное сияние".Как пишет агентство, это необычное явление может быть связано с магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце.
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Жители по всей Украине наблюдают в небе странное свечение
"Страна": по всей Украине в небе наблюдают странное свечение
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
По всей Украине в небе видно странное свечение, сообщает издание "Страна
".
"О нем сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Некоторые очевидцы отмечают, что объект движется.
Как отмечается в публикации, паблики, пишущие о космосе, предполагают, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника.
Агентство УНИАН в свою очередь пишет, что жители Украины наблюдают "редкое розовое полярное сияние".
Как пишет агентство, это необычное явление может быть связано с магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце.