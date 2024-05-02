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Американский полковник раскрыл, что станет с США в случае мировой войны
Американский полковник раскрыл, что станет с США в случае мировой войны - РИА Новости, 02.05.2024
Американский полковник раскрыл, что станет с США в случае мировой войны
Шансы США одержать победу в потенциальной мировой войне крайне малы, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:48
2024-05-02T11:48
2024-05-02T11:48
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шансы США одержать победу в потенциальной мировой войне крайне малы, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Мы слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупной мировой войной", — написал Макгрегор.Свою позицию он объяснил тем, что верховенство закона в стране нарушено, а нелегальные иммигранты наводнили страну. Вашингтон прилагает огромные усилия, чтобы создать иллюзию, будто США все еще являются великой державой, добавил эксперт."Это разрушает нашу страну изнутри", — заключил Макгрегор.Ранее американский журнал The American Conservative сообщал, что США хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы, для чего применяют на Тайване те же методы, что против России на Украине.
https://ria.ru/20240501/putin-1943266896.html
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
Американский полковник раскрыл, что станет с США в случае мировой войны
Макгрегор: США проиграют в потенциальной мировой войне