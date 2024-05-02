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"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона - РИА Новости, 02.05.2024
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03:20 02.05.2024 (обновлено: 03:42 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона - РИА Новости, 02.05.2024
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона
Вывод американских войск из Нигера и Чада говорит о том, что эпоха неоколониализма под эгидой США подходит к концу, заявила РИА Новости бывший аналитик... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:20
2024-05-02T03:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вывод американских войск из Нигера и Чада говорит о том, что эпоха неоколониализма под эгидой США подходит к концу, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. Ранее госдепартамент США объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу. "Военная стратегия США по разделу мира на боевые командования - это парадигма колониального стиля, которая наконец исчерпала себя", - считает Квятковски. В общей сложности, по имеющимся данным, количество военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде - около ста. Она отметила, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Квятковски добавила, что вывод войск Штатов из этих стран также говорит о том, что администрация американского президента Джо Байдена не проявила интереса в разработке новой стратегии по отношению к континенту. Кроме того, подчеркнула экс-аналитик Пентагона, у США не отметились значительным присутствием в Африке. Исключения составили операции по "защите нефтяных корпораций и недавние так называемые антитеррористические операции, о которых большинство в конгрессе совершенно не подозревали". Также американцы по окончании холодной войны оставили в регионе своих ставленников. Квятковски констатировала, что народы Африки стремятся к конструктивным отношениям, а не к продолжению военных авантюр и политических интриг США: "то, что не нужно, остается позади". Эксперт также подчеркнула, что нет ни одного примера, когда США искренне хотели бы улучшить экономическую ситуацию в той или иной стране континента. "Американо-советский "раздел" Африки во время холодной войны завершился 30 лет назад, и, хотя экономика России невелика по сравнению с Китаем, Индией и США, она также стремится к взаимовыгодной торговле", - заявила она.
https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html
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в мире, сша, африка, германия, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Африка, Германия, Джо Байден, Министерство обороны США
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона

Квятковски: вывод войск США из Нигера знаменует конец неоколониальной эпохи

© Фото : Ahmadou AtafaАкция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Ahmadou Atafa
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вывод американских войск из Нигера и Чада говорит о том, что эпоха неоколониализма под эгидой США подходит к концу, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
Ранее госдепартамент США объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.
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"Военная стратегия США по разделу мира на боевые командования - это парадигма колониального стиля, которая наконец исчерпала себя", - считает Квятковски.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде - около ста.
Она отметила, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
Квятковски добавила, что вывод войск Штатов из этих стран также говорит о том, что администрация американского президента Джо Байдена не проявила интереса в разработке новой стратегии по отношению к континенту.
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Кроме того, подчеркнула экс-аналитик Пентагона, у США не отметились значительным присутствием в Африке. Исключения составили операции по "защите нефтяных корпораций и недавние так называемые антитеррористические операции, о которых большинство в конгрессе совершенно не подозревали". Также американцы по окончании холодной войны оставили в регионе своих ставленников.
Квятковски констатировала, что народы Африки стремятся к конструктивным отношениям, а не к продолжению военных авантюр и политических интриг США: "то, что не нужно, остается позади".
Эксперт также подчеркнула, что нет ни одного примера, когда США искренне хотели бы улучшить экономическую ситуацию в той или иной стране континента.
"Американо-советский "раздел" Африки во время холодной войны завершился 30 лет назад, и, хотя экономика России невелика по сравнению с Китаем, Индией и США, она также стремится к взаимовыгодной торговле", - заявила она.
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