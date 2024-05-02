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Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными - РИА Новости, 02.05.2024
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02:33 02.05.2024 (обновлено: 03:03 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ssha-1943386971.html
Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными
Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными - РИА Новости, 02.05.2024
Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными
Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:33
2024-05-02T03:03
россия
сша
украина
владимир тарабрин
анатолий антонов
вооруженные силы украины
организация по запрещению химического оружия
войска рхбз
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ. "В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе - абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", - сказал посол журналистам. Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях. Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. США при этом отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Украинские вооруженные формирования на постоянной основе используют против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами, рассказал агентству Тарабрин. Более того, для террористических атак против РФ киевский режим использует химикаты, произведенные именно в Соединенных Штатах. В марте телеканал RT сообщал, что Украина собиралась подмешать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий подчеркнул, что такое вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
https://ria.ru/20240502/ssha-1943386710.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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россия, сша, украина, владимир тарабрин, анатолий антонов, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Тарабрин, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, Войска РХБЗ, В мире
Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными

Антонов: обвинения США в применении химоружия на Украине не имеют оснований

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями
02:20
"В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе - абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", - сказал посол журналистам.
Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.
Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
Вчера, 08:00
США при этом отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Украинские вооруженные формирования на постоянной основе используют против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами, рассказал агентству Тарабрин.
Более того, для террористических атак против РФ киевский режим использует химикаты, произведенные именно в Соединенных Штатах. В марте телеканал RT сообщал, что Украина собиралась подмешать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий подчеркнул, что такое вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ТарабринАнатолий АнтоновВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружияВойска РХБЗВ мире
 
 
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