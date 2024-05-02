https://ria.ru/20240502/ssha-1943386971.html

Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными

Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными - РИА Новости, 02.05.2024

Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине одиозными

Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:33

2024-05-02T02:33

2024-05-02T03:03

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владимир тарабрин

анатолий антонов

вооруженные силы украины

организация по запрещению химического оружия

войска рхбз

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине "одиозны" и безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ. "В категорию "безальтернативных" шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе - абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", - сказал посол журналистам. Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях. Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. США при этом отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Украинские вооруженные формирования на постоянной основе используют против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами, рассказал агентству Тарабрин. Более того, для террористических атак против РФ киевский режим использует химикаты, произведенные именно в Соединенных Штатах. В марте телеканал RT сообщал, что Украина собиралась подмешать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий подчеркнул, что такое вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943386710.html

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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россия, сша, украина, владимир тарабрин, анатолий антонов, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз, в мире