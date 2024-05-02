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Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями

Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями - РИА Новости, 02.05.2024

Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями

это очередные нелегитимные ухищрения, которыми не запугать России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:20

2024-05-02T02:20

2024-05-02T02:36

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США — это очередные нелегитимные ухищрения, которыми не запугать России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — говорится в заявлении Антонова.По его словам, США "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире"."В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать", — заявил Антонов."Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества. Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов", — добавил он.Вашингтон ранее объявил о новых санкциях против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html

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сша, россия, в мире, анатолий антонов