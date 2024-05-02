Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями
Антонов: новые санкции США не смогут запугать Россию
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США — это очередные нелегитимные ухищрения, которыми не запугать России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — говорится в заявлении Антонова.
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По его словам, США "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире".
"В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать", — заявил Антонов.
"Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества. Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов", — добавил он.
Вашингтон ранее объявил о новых санкциях против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.
После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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