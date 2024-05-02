Рейтинг@Mail.ru
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 02.05.2024 (обновлено: 02:36 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ssha-1943386710.html
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями - РИА Новости, 02.05.2024
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями
это очередные нелегитимные ухищрения, которыми не запугать России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:20
2024-05-02T02:36
сша
россия
в мире
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США — это очередные нелегитимные ухищрения, которыми не запугать России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — говорится в заявлении Антонова.По его словам, США "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире"."В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать", — заявил Антонов."Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества. Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов", — добавил он.Вашингтон ранее объявил о новых санкциях против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html
https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, анатолий антонов
США, Россия, В мире, Анатолий Антонов
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями

Антонов: новые санкции США не смогут запугать Россию

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США это очередные нелегитимные ухищрения, которыми не запугать России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — говорится в заявлении Антонова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Кремль разжег в США "Гражданскую войну"
30 апреля, 08:00
По его словам, США "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире".
"В Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать", — заявил Антонов.
"Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества. Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов", — добавил он.
Вашингтон ранее объявил о новых санкциях против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.
После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Сколько времени осталось у Запада
25 апреля, 08:00
 
СШАРоссияВ миреАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала