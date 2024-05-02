В США умер еще один источник утечек о проблемах Boeing, пишут СМИ
Seattle Times: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет Boeing в США
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет Boeing в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing внезапно заболел и скончался в США, сообщает издание Seattle Times.
"Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни", - сообщает издание.
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Дину было 45 лет, он жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, но две последние недели перед смертью был в критическом состоянии, говорится в публикации.
Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию модели 737 в компании Spirit, а также давал показания в рамках иска к акционерам компании, сообщает издание. В больницу мужчина попал с жалобами на проблемы с дыханием, позже у него обнаружили бактериальную инфекцию, а после произошел отказ органов, говорится в сообщении.
12 марта в своем фургоне в штате Южная Каролина был найден мертвым информатор, 32 года проработавший в компании Boeing и неоднократно сообщавший о нарушениях. 62-летний Джон Барнетт якобы нанес самому себе смертельную рану.
Как сообщалось, в январе этого года во время полета оторвалась часть фюзеляжа у Boeing 737 Max. В последнее время часто сообщалось и о других проблемах с самолетами компании. Пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также ранее вынужденно сажали лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса.
Госсекретарь Энтони Блинкен в начале апреля пересел с Boeing на автомобиль, чтобы добраться из Франции в Бельгию, поскольку воздушное судно испытывало технические проблемы. Это не первая неприятность с самолетом Блинкена: в январе при вылете из Давоса в государственном Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета.