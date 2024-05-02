https://ria.ru/20240502/srok-1943490600.html

Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*

Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 02.05.2024

Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*

Мосгорсуд признал законным продление до года срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, обвиняемым в оправдании терроризма,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:56

2024-05-02T14:56

2024-05-02T14:57

происшествия

москва

россия

сирия

евгения беркович

светлана петрийчук

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до года срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы в начале апреля пролонгировал обвиняемым срок содержания под стражей до 4 мая. Находящимся в СИЗО с начала мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* предъявлено обвинение в окончательной редакции, дело уже поступило во Второй западный окружной военный суд для его рассмотрения по существу. В пятницу данная инстанция рассмотрит вопрос о продлении девушкам ареста на срок более одного года. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"** и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович* поставила в Москве по пьесе Петрийчук*. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

москва

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, сирия, евгения беркович, светлана петрийчук, московский городской суд