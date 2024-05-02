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Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 02.05.2024
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14:56 02.05.2024 (обновлено: 14:57 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/srok-1943490600.html
Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*
Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 02.05.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*
Мосгорсуд признал законным продление до года срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, обвиняемым в оправдании терроризма,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:56
2024-05-02T14:57
происшествия
москва
россия
сирия
евгения беркович
светлана петрийчук
московский городской суд
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до года срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы в начале апреля пролонгировал обвиняемым срок содержания под стражей до 4 мая. Находящимся в СИЗО с начала мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* предъявлено обвинение в окончательной редакции, дело уже поступило во Второй западный окружной военный суд для его рассмотрения по существу. В пятницу данная инстанция рассмотрит вопрос о продлении девушкам ареста на срок более одного года. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"** и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович* поставила в Москве по пьесе Петрийчук*. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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происшествия, москва, россия, сирия, евгения беркович, светлана петрийчук, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Сирия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*

Мосгорсуд признал законным продление до года срока ареста Беркович и Петрийчук

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до года срока ареста режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — рассказал собеседник агентства.
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Замоскворецкий суд Москвы в начале апреля пролонгировал обвиняемым срок содержания под стражей до 4 мая.
Находящимся в СИЗО с начала мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* предъявлено обвинение в окончательной редакции, дело уже поступило во Второй западный окружной военный суд для его рассмотрения по существу. В пятницу данная инстанция рассмотрит вопрос о продлении девушкам ареста на срок более одного года.
Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"** и джихадизма.
Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович* поставила в Москве по пьесе Петрийчук*. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
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ПроисшествияМоскваРоссияСирияЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукМосковский городской суд
 
 
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