https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943549568.html

Спецоперация, 2 мая: ВС России полностью взяли под контроль Бердычи

Спецоперация, 2 мая: ВС России полностью взяли под контроль Бердычи - РИА Новости, 02.05.2024

Спецоперация, 2 мая: ВС России полностью взяли под контроль Бердычи

Российские войска полностью взяли под контроль село Бердычи в ДНР, ВСУ потеряли до 930 военнослужащих за сутки, ПВО сбила 12 украинских дронов за ночь над пятью РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:41

2024-05-02T18:41

2024-05-02T18:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские войска полностью взяли под контроль село Бердычи в ДНР, ВСУ потеряли до 930 военнослужащих за сутки, ПВО сбила 12 украинских дронов за ночь над пятью регионами России. ВС России полностью взяли под контроль Бердычи в ДНР Российские военные полностью освободили населенный пункт Бердычи, сообщило Минобороны. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 930 человек. Российские военные продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям наемников Иностранного легиона. Кроме того, уничтожены две боевые машины РСЗО HIMARS, украинский цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения. ПВО сбила 12 дронов ВСУ над пятью регионами России Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской (5), Курской (1), Белгородской (1), Ростовской (2) областями и Краснодарским краем (3), сообщили в Минобороны России. Около 10.30 мск, около 11.25 мск, около 14.50 мск и около 15.10 мск были сбиты ещё четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. ВС России нанесли удар по военным целям в Очакове Николаевской области ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Очакове, в частности, по военному порту, где расположены используемые в военных целях катера, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Он также заявил, что еще один удар был нанесен в районе здания недалеко от побережья, в котором часто останавливаются украинские военные и проводятся военные совещания. Матвиенко: после СВО понадобится трибунал для расследования преступлений Киева По итогам специальной военной операции понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия с трагедии в Одессе. После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Она подчеркнула, что срока давности не будет: "виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности". Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявили в МИД Швейцарии Мирное урегулирования украинского конфликта не осуществится без российской стороны, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс, говорится в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии в связи с запланированной мирной конференцией по Украине. Швейцарский МИД подтвердил проведение 15-16 июня мирной конференции по Украине в швейцарском городе Бюргеншток. При этом отмечается, что "на данном этапе" Россия еще не была приглашена. Сообщается, что Швейцария пригласила на конференцию более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, множество стран со всех континентов, три международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы), Ватикан и патриарха Константинопольского. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мирная" конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия РФ нельзя говорить о серьёзных ожиданиях. Макрон вновь не исключил отправки войск на Украину Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта. В интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все ещё идеи возможной отправки войск на Украину, Макрон ответил: "Безусловно". Затем президента спросили, считает ли он, что другим странам ЕС придется также поддержать эту идею в случае, если "Россию придётся сдерживать". "Если Россия решит пойти дальше, нам всем в любом случае нужно будет задаться этим вопросом... Если Россия прорвет линии фронта, если будет просьба со стороны Украины, что на сегодня не является таковым, нам законно придётся задать себе этот вопрос. Я считаю, что исключать что-то априори означало бы не извлечь никаких уроков из прошедших двух лет", - заявил Макрон. Общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой запустят на этой неделе Транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой в ДНР планируется запустить на этой неделе, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Что касается восстановления транспортного сообщения, этот вопрос волнует жителей Авдеевки. Им необходимо выезжать в другие города ДНР, в том числе в Ясиноватую. Я думаю, что на этой неделе первое сообщение уже появится. Большие автобусы небезопасны, но малые автобусы будут курсировать между Авдеевкой и Ясиноватой", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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https://ria.ru/20240429/voennye-1943065020.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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