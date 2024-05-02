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Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета - РИА Новости, 02.05.2024
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12:00 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/sovety-1942781273.html
Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета
Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета - РИА Новости, 02.05.2024
Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета
Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные.
2024-05-02T12:00
2024-05-02T12:00
нас двое
подкаст
отношения
любовь
вконтакте
влюбленность
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Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета
Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные.
audio/mpeg
Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета
Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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подкаст, отношения, любовь, вконтакте, влюбленность, аудио
Нас двое, Подкаст, отношения, Любовь, ВКонтакте, влюбленность
Нас двое

Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета

Нас двое
Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеПодкастотношенияЛюбовьВКонтактевлюбленность
 
 
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