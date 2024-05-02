https://ria.ru/20240502/sovety-1942781273.html

Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета

Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета - РИА Новости, 02.05.2024

Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета

Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные.

2024-05-02T12:00

2024-05-02T12:00

2024-05-02T12:00

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отношения

любовь

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влюбленность

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Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные. audio/mpeg

Можно ли построить счастливые отношения по советам из интернета Соцсети сегодня ломятся от советов, как нужно выстраивать отношения. Психологические интернет-форумы, ролики, книжки — кажется, будто никуда от них не деться! Стоит ли прислушиваться к таким рекомендациям? А если их дают близкие? Разбираемся, как относиться к советам, особенно, если они непрошенные. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, отношения, любовь, вконтакте, влюбленность, аудио