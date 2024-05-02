https://ria.ru/20240502/sobaka-1943536548.html

На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица

На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица - РИА Новости, 02.05.2024

На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица

Домашняя собака откусила 15-летней девочке из города Темрюка в Краснодарском крае часть лица, ребенку оказывается вся возможная помощь в Краевой клинической... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:42

2024-05-02T17:42

2024-05-02T17:42

происшествия

темрюк

краснодарский край

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Домашняя собака откусила 15-летней девочке из города Темрюка в Краснодарском крае часть лица, ребенку оказывается вся возможная помощь в Краевой клинической больнице №1 (ККБ №1). "Девочка 15 лет из Темрюка, пострадавшая от укуса собаки, у нас. Ей оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь. Ребенок под надзором краевого минздрава и нашей больницы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ККБ №1. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Темрюкского района, речь идет о девочке, которой собака откусила щеки, нос и верхнюю губу. По словам районного главы Фёдора Бабенкова, домашняя собака напала на ребенка в понедельник. Девочке предстоит несколько операций. Бабенков добавил, что пострадавшей и ее семье будет оказана посильная помощь.

https://ria.ru/20240415/sk-1940192208.html

темрюк

краснодарский край

темрюкский район

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происшествия, темрюк, краснодарский край, темрюкский район