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На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица
На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица - РИА Новости, 02.05.2024
На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица
Домашняя собака откусила 15-летней девочке из города Темрюка в Краснодарском крае часть лица, ребенку оказывается вся возможная помощь в Краевой клинической... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:42
2024-05-02T17:42
2024-05-02T17:42
происшествия
темрюк
краснодарский край
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Домашняя собака откусила 15-летней девочке из города Темрюка в Краснодарском крае часть лица, ребенку оказывается вся возможная помощь в Краевой клинической больнице №1 (ККБ №1). "Девочка 15 лет из Темрюка, пострадавшая от укуса собаки, у нас. Ей оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь. Ребенок под надзором краевого минздрава и нашей больницы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ККБ №1. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Темрюкского района, речь идет о девочке, которой собака откусила щеки, нос и верхнюю губу. По словам районного главы Фёдора Бабенкова, домашняя собака напала на ребенка в понедельник. Девочке предстоит несколько операций. Бабенков добавил, что пострадавшей и ее семье будет оказана посильная помощь.
https://ria.ru/20240415/sk-1940192208.html
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происшествия, темрюк, краснодарский край, темрюкский район
Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Темрюкский район
На Кубани домашняя собака откусила девочке часть лица
В краснодарском Темрюке домашняя собака откусила 15-летней девочке часть лица
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Домашняя собака откусила 15-летней девочке из города Темрюка в Краснодарском крае часть лица, ребенку оказывается вся возможная помощь в Краевой клинической больнице №1 (ККБ №1).
"Девочка 15 лет из Темрюка, пострадавшая от укуса собаки, у нас. Ей оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь. Ребенок под надзором краевого минздрава и нашей больницы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ККБ №1.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Темрюкского района
, речь идет о девочке, которой собака откусила щеки, нос и верхнюю губу.
По словам районного главы Фёдора Бабенкова, домашняя собака напала на ребенка в понедельник. Девочке предстоит несколько операций. Бабенков добавил, что пострадавшей и ее семье будет оказана посильная помощь.