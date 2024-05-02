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Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 02.05.2024 (обновлено: 05:53 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/snaypery-1943393767.html
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.05.2024
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:11
2024-05-02T05:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивают качественная подготовка каждого военнослужащего, а также современные оптические прицелы и тепловизионное оборудование.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: спецназ группы "Центр" сорвал ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивают качественная подготовка каждого военнослужащего, а также современные оптические прицелы и тепловизионное оборудование.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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