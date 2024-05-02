https://ria.ru/20240502/snaypery-1943393767.html
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.05.2024
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:11
2024-05-02T05:11
2024-05-02T05:53
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивают качественная подготовка каждого военнослужащего, а также современные оптические прицелы и тепловизионное оборудование.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: спецназ группы "Центр" сорвал ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивают качественная подготовка каждого военнослужащего, а также современные оптические прицелы и тепловизионное оборудование.