https://ria.ru/20240502/snaypery-1943393767.html

Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.05.2024

Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T05:11

2024-05-02T05:11

2024-05-02T05:53

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Снайперская пара спецназа группировки российских войск "Центр" сорвала ротацию на позициях ВСУ на авдеевском направлении, уничтожив группу пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивают качественная подготовка каждого военнослужащего, а также современные оптические прицелы и тепловизионное оборудование.

https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф