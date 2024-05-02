https://ria.ru/20240502/smartfony-1943387768.html

В Госдуме назвали признаки слежки мошенников за смартфоном

В Госдуме назвали признаки слежки мошенников за смартфоном - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдуме назвали признаки слежки мошенников за смартфоном

Произвольное включение камеры или микрофона смартфона, а также самозапуск программ в фоновом режиме могут быть признаками слежки мошенников за пользователем... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:49

2024-05-02T02:49

2024-05-02T02:49

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Произвольное включение камеры или микрофона смартфона, а также самозапуск программ в фоновом режиме могут быть признаками слежки мошенников за пользователем через его телефон, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Существует несколько признаков, по которым можно определить, что за вами следят через ваше устройство. Например, об этом могут свидетельствовать быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций, например, микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме. Любая "самостоятельная" деятельность смартфона должна вызывать настороженность", - сказал он РИА Новости. Депутат отмечает, что если обнаружена такая подозрительная работа смартфона, в первую очередь стоит проверить догадки, воспользовавшись специальными сервисами, которые есть для этих целей у каждого оператора связи. "В большинстве случаев необходимо просто набрать короткий код и отправить по определенному номеру. Делать это также нужно аккуратно – желательно под руководством сотрудников салонов сотовой связи", - добавил парламентарий. Также депутат посоветовал хранить свои данные на внешних дисках, чтобы при необходимости была возможность сбросить устройство до заводских настроек.

https://ria.ru/20240501/moshenniki-1943228246.html

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общество, технологии, россия, госдума рф