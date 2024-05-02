В Сербии утвердили состав нового правительства
В Сербии утвердили состав нового правительства во главе с Вучевичем
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 мая — РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав кабмина во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), экс-министром обороны Милошем Вучевичем, который пообещал продолжить путь в ЕС, но не вводить санкции против России.
Скупщина Сербии два дня рассматривала предложенные кандидатом в премьеры состав и программу будущего кабмина. Вучевич в среду оглашал депутатам направления работы правительства на протяжении более 3,5 часа, после чего начались дебаты с оппозицией, в ходе которых звучали и личные претензии.
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"За проголосовали 152, против - 61, не было воздержавшихся. Констатирую, что Скупщина утвердила программу и избрала правительство", - сообщила в четверг председатель парламента Ана Брнабич, трансляция велась пресс-службой Скупщины.
Избранный премьер ранее заявил, что "краеугольными камнями" работы нового правительства являются военный нейтралитет и политическая независимость Сербии. Вучевич пообещал, что кабмин под его началом не унизит страну признанием Косово и поддержкой санкций против РФ. Он также подчеркнул, что полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Белграда, и отметил значимость сотрудничества с КНР и США.
Пост первого первого вице-премьера и министра финансов занял нынешний глава минфина Синиша Мали. На место главы МИД пришел бывший глава канцелярии по Косово и Метохии, в последние годы - посол в США Марко Джурич, а нынешний министр иностранных дел Ивица Дачич предложен на ранее уже занимавшуюся им должность вице-премьера и главы МВД. Министерство обороны возглавил Братислав Гашич, в разное время уже руководивший им и МВД. До недавнего времени возглавлявший Агентство безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин стал вице-премьером, несмотря на введенные против него в июле 2023 года санкции США.
Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в предложенном Вучевичем составе кабмина сохранила свою позицию, как и министр строительства и инфраструктуры Горан Весич. Из министров в России известен Ненад Попович, ранее отвечавший за инновации и технологическое развитие, в ноябре 2023 года он попал в санкционный список США, теперь стал министром без портфеля. Лидер ранее оппозиционной правопатриотической партии "Заветники" Милица Джурджевич-Стаменковски вступила в коалицию с СПП и заняла пост министра по делам семьи и демографии.
Всего в составе нового правительства Сербии 31 министр.