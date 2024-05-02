https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943570108.html
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 02.05.2024
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР
США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:52
2024-05-02T20:52
2024-05-02T21:04
сша
россия
государственный департамент сша
в мире
австралия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер."Мы сейчас работаем с нашими партнерами, включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корею и Великобританию, над тем, чтобы уже в этом месяце объявить о новых скоординированных санкциях", — сказал он на брифинге для СМИ.Миллер пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.
https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html
сша
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, государственный департамент сша, в мире, австралия, оон
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Австралия, ООН
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР
Госдеп: США и союзники разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР