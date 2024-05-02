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США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 02.05.2024
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20:52 02.05.2024 (обновлено: 21:04 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943570108.html
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 02.05.2024
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР
США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:52
2024-05-02T21:04
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер."Мы сейчас работаем с нашими партнерами, включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корею и Великобританию, над тем, чтобы уже в этом месяце объявить о новых скоординированных санкциях", — сказал он на брифинге для СМИ.Миллер пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, австралия, оон
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Австралия, ООН
США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР

Госдеп: США и союзники разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы сейчас работаем с нашими партнерами, включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корею и Великобританию, над тем, чтобы уже в этом месяце объявить о новых скоординированных санкциях", — сказал он на брифинге для СМИ.
Миллер пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ
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