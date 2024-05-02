https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943570108.html

США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР

США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 02.05.2024

США разрабатывают санкции за сотрудничество России и КНДР

США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T20:52

2024-05-02T20:52

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер."Мы сейчас работаем с нашими партнерами, включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корею и Великобританию, над тем, чтобы уже в этом месяце объявить о новых скоординированных санкциях", — сказал он на брифинге для СМИ.Миллер пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, австралия, оон