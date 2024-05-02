https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943499724.html

Эксперт оценил влияние новых санкций США на "Арктик СПГ 2"

Эксперт оценил влияние новых санкций США на "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 02.05.2024

Эксперт оценил влияние новых санкций США на "Арктик СПГ 2"

Новые санкции США радикально не повлияют на реализацию проекта "Арктик СПГ 2", поскольку основное оборудование для первых двух линий сжижения уже находится в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:21

россия

сша

арктик спг - 2

новатэк

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новые санкции США радикально не повлияют на реализацию проекта "Арктик СПГ 2", поскольку основное оборудование для первых двух линий сжижения уже находится в России, а перевозить модули внутри страны могут и подсанкционные суда, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2". Так, под новые ограничения были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов России, включая "Арктик СПГ 2". "На наш взгляд, новые санкции радикально ситуацию с "Арктик СПГ 2" не меняют. Основное оборудование, необходимое для запуска первых двух линий, уже находится на территории РФ, а перевозить модули и оборудование внутри РФ можно и подсанкционными судами", - сказал собеседник агентства. При этом, по мнению Кауфмана, в условиях новых санкций дополнительно снижается вероятность реализации третьей линии проекта. "Однако в базовом сценарии мы ожидали, что наработки для нее и так будут использованы на "Мурманском СПГ", преимуществом которого является отсутствие необходимости в танкерах ледового класса", - пояснил эксперт. Будущие проекты "Новатэка" - "Обский СПГ" и "Мурманский СПГ" - уже и так реализуются "с оглядкой на возможность введения против них санкций". В связи с чем, полагает Кауфман, на них планируется использовать либо собственные технологии по сжижению, либо наработки для предыдущих проектов. Основной проблемой "Арктик СПГ 2" на данный момент аналитик считает отсутствие танкеров ледового класса, которые должны были быть поставлены с корейской верфи. На данный момент основная надежда на то, что российская верфь "Звезда" сможет произвести необходимые газовозы в условиях санкций. В апреле министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что российские власти и "Новатэк" продолжают искать поставщиков газовозов для проекта "Арктик СПГ 2". По его словам, у России есть собственные решения, но они требуют времени.

https://ria.ru/20231108/proekt-1908278409.html

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россия, сша, арктик спг - 2, новатэк, санкции в отношении россии, в мире