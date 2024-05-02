https://ria.ru/20240502/samokat-1943515940.html

В Москве временно запретили использование электросамокатов в Парке Горького

В Москве временно запретили использование электросамокатов в Парке Горького - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве временно запретили использование электросамокатов в Парке Горького

Временный запрет на использование электросамокатов ввели в Парке Горького в Москве из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе парка. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:16

2024-05-02T16:16

2024-05-02T16:16

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Временный запрет на использование электросамокатов ввели в Парке Горького в Москве из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе парка. "В связи с началом работ по благоустройству в Парке Горького на территории Партера – от главного входа до Андреевского пешеходного моста – введен временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорость арендованных СИМ автоматически будет снижаться до 0 километров в час, также в этой части парка будут установлены соответствующие таблички, информирующие посетителей о временном ограничении. "Всех владельцев СИМ также просим выбирать альтернативные пути объезда Партера", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240416/travmy-1940408862.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва