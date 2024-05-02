https://ria.ru/20240502/rubl-1943528023.html

Рубль уверенно растет в первый рабочий день мая

Рубль уверенно растет в первый рабочий день мая - РИА Новости, 02.05.2024

Рубль уверенно растет в первый рабочий день мая

Российская валюта в четверг уверенно растет к основным валютам, корректируя ослабление предмайских торговых дней на Московской бирже, следует из данных... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:06

2024-05-02T17:06

2024-05-02T17:06

экономика

сша

дмитрий бабин

московская биржа

бкс мир инвестиций

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг уверенно растет к основным валютам, корректируя ослабление предмайских торговых дней на Московской бирже, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.43 мск падает на 64 копейки, до 92,41 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,71 рубля, евро – на 80 копеек, до 98,91 рубля. Доллар падает к рублю на 0,7%, юань - на 0,3%, евро – на 0,8%. Объем торгов юанями равняется 104,8 миллиарда рублей против 27,8 миллиарда по евро и 109,4 миллиарда по доллару. Рубль нашел опору Российская валюта в полноценный рабочий день после межпраздничных торгов уверенно укрепляется, компенсируя падение предыдущих торговых сессий. "Быстрое восстановление рубля скорее всего вызвано тем, что его столь же активное ослабление в предыдущие несколько дней было обусловлено в основном спекулятивным спросом на иностранную валюту. В отсутствие некоторых участников рынка такие покупки легко двигали котировки в одну сторону. После возвращения основной массы участников и возобновления полноценных торгов рубль отыграл почти весь минус праздничных сессий", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Фьючерс нефти марки Brent к 16.46 мск дорожает на 0,4%, до 83,7 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 105,8 пункта. Прогнозы В начале мая окончательно завершаются рублевые перечисления в бюджет в рамках апрельского налогового периода, и у курса есть потенциал в дальнейшем вернуться выше 93 рублей за доллар, поскольку экспортеры сократят конвертацию инвалюты в рубли, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Антон Пустовойтов из УК "Первая" в краткосрочной перспективе ожидает курс доллара в диапазоне 91-94 рубля. Препятствовать более уверенному подорожанию рубля может завершение налогового периода, пик которого приходится на сегодняшний день, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это лишит рынок дополнительного предложения инвалюты со стороны экспортеров. С другой стороны, продление для них обязательной продажи большой доли валютной выручки, а также ее вероятное увеличение за счет подорожавшего в предыдущие месяцы сырья будет способствовать сохранению умеренной восходящей динамики курса рубля. В оставшийся до конца торговой недели период доллар может проверить на прочность двухмесячный минимум 91,24 рубля", - добавляет он.

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экономика, сша, дмитрий бабин, московская биржа, бкс мир инвестиций, brent, россия, рубль, доллар