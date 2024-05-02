https://ria.ru/20240502/roskachestvo-1943394779.html
В Роскачестве рассказали, как хранить яйца на Пасху
В Роскачестве рассказали, как хранить яйца на Пасху - РИА Новости, 02.05.2024
В Роскачестве рассказали, как хранить яйца на Пасху
Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике до двух недель, но если на них... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:28
2024-05-02T05:28
2024-05-02T05:28
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике до двух недель, но если на них есть повреждения, то срок уменьшается, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней (в пасхальной корзинке), если температура не выше 20 °C, а в холодильнике 1-2 недели", - заявили там. Для того, чтобы срок хранения не сократился, необходимо избежать появления трещинок во время варки. Поэтому не следует варить яйца в интенсивно кипящей воде - это позволит избежать того, чтобы скорлупа потрескалась от постукиваний об кастрюлю. При этом сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней. В Роскачестве также напомнили о тонкостях окрашивания яиц на Пасху - например, для покраски луковой шелухой стоит выбрать коричневые яйца. В этом случае после окрашивания скорлупа станет красивого насыщенного темно-бордового цвета. А для разноцветных красителей соответственно лучше брать белые яйца, чтобы цвет не смотрелся грязным.
https://ria.ru/20240418/yaytsa-1865335811.html
https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html
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общество, роскачество, пасха, россия
Общество, Роскачество, Пасха, Россия
В Роскачестве рассказали, как хранить яйца на Пасху
Роскачество: сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до двух дней
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике до двух недель, но если на них есть повреждения, то срок уменьшается, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней (в пасхальной корзинке), если температура не выше 20 °C, а в холодильнике 1-2 недели", - заявили там.
Для того, чтобы срок хранения не сократился, необходимо избежать появления трещинок во время варки. Поэтому не следует варить яйца в интенсивно кипящей воде - это позволит избежать того, чтобы скорлупа потрескалась от постукиваний об кастрюлю.
При этом сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней.
В Роскачестве также напомнили о тонкостях окрашивания яиц на Пасху - например, для покраски луковой шелухой стоит выбрать коричневые яйца. В этом случае после окрашивания скорлупа станет красивого насыщенного темно-бордового цвета. А для разноцветных красителей соответственно лучше брать белые яйца, чтобы цвет не смотрелся грязным.