https://ria.ru/20240502/remont-1943403202.html

Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта

Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта - РИА Новости, 02.05.2024

Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта

Власти Москвы напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:39

2024-05-02T08:39

2024-05-02T08:40

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Москвы напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта. С 1 апреля 2024 года информацию о перепланировке нужно вносить в Единый государственный реестр недвижимости, если этого не сделать, перепланировка считается незавершённой, напомнили на сайте мэра и правительства столицы. "Некоторые изменения возможно согласовать в упрощенном порядке, без разработки проекта - по эскизу. Например, такие "простые" работы, как демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проёмов, включая дверные, установка, перестановка или демонтаж сантехнического оборудования (плит для приготовления пищи, унитаза, раковины, мойки, ванной, душевой кабины) в габаритах существующих кухонь и санузлов", - говорится в сообщении. Перед согласованием перепланировки квартиру нужно поставить на технический учет в ГБУ "МосгорБТИ" и получить технический паспорт на помещение, уточнили на сайте. При этом его не смогут заменить кадастровый паспорт, техническое описание или технический паспорт, оформленные кадастровым инженером. В дальнейшем при подаче запроса на оформление акта о завершённой перепланировке через портал mos.ru заявителю нужно приложить технический план помещения, составленный кадастровым инженером.

https://ria.ru/20231009/pereplanirovki-1901553493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, ремонт, жилье