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Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта - РИА Новости, 02.05.2024
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08:39 02.05.2024 (обновлено: 08:40 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/remont-1943403202.html
Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта
Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта - РИА Новости, 02.05.2024
Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта
Власти Москвы напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:39
2024-05-02T08:40
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москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Москвы напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта. С 1 апреля 2024 года информацию о перепланировке нужно вносить в Единый государственный реестр недвижимости, если этого не сделать, перепланировка считается незавершённой, напомнили на сайте мэра и правительства столицы. "Некоторые изменения возможно согласовать в упрощенном порядке, без разработки проекта - по эскизу. Например, такие "простые" работы, как демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проёмов, включая дверные, установка, перестановка или демонтаж сантехнического оборудования (плит для приготовления пищи, унитаза, раковины, мойки, ванной, душевой кабины) в габаритах существующих кухонь и санузлов", - говорится в сообщении. Перед согласованием перепланировки квартиру нужно поставить на технический учет в ГБУ "МосгорБТИ" и получить технический паспорт на помещение, уточнили на сайте. При этом его не смогут заменить кадастровый паспорт, техническое описание или технический паспорт, оформленные кадастровым инженером. В дальнейшем при подаче запроса на оформление акта о завершённой перепланировке через портал mos.ru заявителю нужно приложить технический план помещения, составленный кадастровым инженером.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Ремонт, Жилье
Москвичам напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта

Власти напомнили москвичам, какие работы нужно согласовывать во время ремонта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРемонт с перепланировкой в квартире
Ремонт с перепланировкой в квартире - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ремонт с перепланировкой в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Москвы напомнили, какие работы нужно согласовывать во время ремонта.
С 1 апреля 2024 года информацию о перепланировке нужно вносить в Единый государственный реестр недвижимости, если этого не сделать, перепланировка считается незавершённой, напомнили на сайте мэра и правительства столицы.
"Некоторые изменения возможно согласовать в упрощенном порядке, без разработки проекта - по эскизу. Например, такие "простые" работы, как демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проёмов, включая дверные, установка, перестановка или демонтаж сантехнического оборудования (плит для приготовления пищи, унитаза, раковины, мойки, ванной, душевой кабины) в габаритах существующих кухонь и санузлов", - говорится в сообщении.
Перед согласованием перепланировки квартиру нужно поставить на технический учет в ГБУ "МосгорБТИ" и получить технический паспорт на помещение, уточнили на сайте. При этом его не смогут заменить кадастровый паспорт, техническое описание или технический паспорт, оформленные кадастровым инженером. В дальнейшем при подаче запроса на оформление акта о завершённой перепланировке через портал mos.ru заявителю нужно приложить технический план помещения, составленный кадастровым инженером.
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