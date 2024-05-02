Главный раввин России рассказал, как чувствуют себя евреи в Азербайджане
Раввин Берл Лазар: евреи хорошо чувствуют себя в Азербайджане
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Евреи хорошо чувствуют себя в Азербайджане, потому что руководство этой страны "понимает важность диалога между разными народами и религиями", заявил в четверг главный раввин России Берл Лазар.
Уточняется, что Берл Лазар накануне встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Встреча состоялась в рамках проходящего в Азербайджане VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, в этом форуме приняли участие и представители РПЦ.
"Руководство Азербайджана очень хорошо понимает важность диалога между разными народами и религиями. Поэтому в стране, где большинство составляют мусульмане, мои единоверцы прекрасно себя чувствуют, община растет и развивается. И это относится не только к евреям, но и к русским и другим народам. Как азербайджанским властям удалось решить эту проблему, которая сейчас остро стоит и в странах с куда более давними демократическими традициями? Очень просто: там с самого начала сделали упор на вечные ценности, благодаря которым человеческий род, собственно, и выжил! Плюс важнейшее значение уделяется воспитанию молодежи в духе диалога и взаимного уважения. Это воспитание началось еще при прежнем президенте, а сейчас тогдашняя молодежь выросла, стала лидерами, и претворяет позитивные идеи в жизнь", - написал Берл Лазар в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также сообщил, что пригласил Алиева посетить в Москве еврейский Центр толерантности – "институт, чья задача как раз и состоит в том, чтобы учить молодых людей важности диалога и поисков взаимопонимания". "Это приглашение было принято – ведь по сути мы делаем одно дело, ради общего блага. И дай Бог, чтобы мир увидел в этом благой пример!" - заключил раввин.
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