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Кобзев: в Приангарье до 2025 года расчистят русла 11 рек и ручьев - РИА Новости, 02.05.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:26 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/raschistka-1943532212.html
Кобзев: в Приангарье до 2025 года расчистят русла 11 рек и ручьев
Кобзев: в Приангарье до 2025 года расчистят русла 11 рек и ручьев - РИА Новости, 02.05.2024
Кобзев: в Приангарье до 2025 года расчистят русла 11 рек и ручьев
До 2025 года в Иркутской области в рамках селезащитных мероприятий планируется провести расчистку русел 11 рек и ручьев и разработать отдельный проект по... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:26
2024-05-02T17:26
иркутская область
слюдянский район
байкальск
иркутская область
игорь кобзев
восточно-сибирская железная дорога
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ИРКУТСК, 2 мая — РИА Новости. До 2025 года в Иркутской области в рамках селезащитных мероприятий планируется провести расчистку русел 11 рек и ручьев и разработать отдельный проект по расчистке русел рек Харлахта и Солзан вблизи города Байкальска, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев. Комплекс дополнительных мероприятий по организации защиты Слюдянского района от возможного схода селевых потоков обсудили в правительстве Иркутской области. Оно состоялось по итогам недавней поездки губернатора Игоря Кобзева в Слюдянский район. Там глава региона встретился с жителями и осмотрел местность, где планируется реконструкция селезащитных сооружений. В 2021 году за счет средств федерального бюджета были проведены работы по расчистке участка реки Солзан выше моста Доброй Надежды и рек Малая Осиновка и Большая Осиновка. Стоимость работ составила почти 60 миллионов рублей. Общая протяженность расчищенных участков более 4 километров. В 2023 году министерство природных ресурсов и экологии региона завершило разработку проектной документации расчистки русла реки Солзан протяженностью почти 700 метров. Стоимость работ, включая укрепление берега каменной наброской, составила почти 65 миллионов рублей. "До 2025 года за счет средств федерального бюджета необходимо разработать отдельный проект по расчистке русел рек Харлахта протяженностью 3 км и русла реки Солзан на участке в 2,3 км, чтобы привести их в безопасное состояние. Работы по расчистке русел рек в Слюдянском районе являются приоритетной задачей. От этого зависит безопасность жителей и территории района. Также не стоит забывать о приближенности озера Байкал. Эти мероприятия обязательно будут продолжены. В мае доложу о ситуации в регионе на федеральном уровне", - сказал Игорь Кобзев. Он также отметил, что с 2023 до 2025 годов за счет средств федерального бюджета запланировано провести расчистку русел 11 рек и ручьев вблизи поселков Култук, Утулик, Мангутай и города Байкальска. Их стоимость составит 70 миллионов рублей. Общая протяженность участка расчистки - более 17 километров. Слюдянский муниципальный район - зона сейсмической опасности и высокого риска схода селевых потоков. Слюдянка и Байкальск, а также большинство населенных пунктов, туристические базы, территория бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, линии электропередачи расположены в прибрежной полосе Байкала, в долинах селеопасных рек. В опасную зону схода селей попадают восемь населенных пунктов Слюдянского района, где проживают более 3 тысяч человек, а также расположены два стратегических объекта федерального значения: федеральная автомобильная дорога Р 258 "Байкал" и Восточно-Сибирская железная дорога.
https://ria.ru/20240328/baykal-1936491443.html
https://ria.ru/20231009/priangare-1901512060.html
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слюдянский район, байкальск, иркутская область, игорь кобзев, восточно-сибирская железная дорога
Иркутская область, Слюдянский район, Байкальск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Восточно-Сибирская железная дорога

Кобзев: в Приангарье до 2025 года расчистят русла 11 рек и ручьев

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 2 мая — РИА Новости. До 2025 года в Иркутской области в рамках селезащитных мероприятий планируется провести расчистку русел 11 рек и ручьев и разработать отдельный проект по расчистке русел рек Харлахта и Солзан вблизи города Байкальска, сообщил журналистам глава Приангарья Игорь Кобзев.
Комплекс дополнительных мероприятий по организации защиты Слюдянского района от возможного схода селевых потоков обсудили в правительстве Иркутской области. Оно состоялось по итогам недавней поездки губернатора Игоря Кобзева в Слюдянский район. Там глава региона встретился с жителями и осмотрел местность, где планируется реконструкция селезащитных сооружений.
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В 2021 году за счет средств федерального бюджета были проведены работы по расчистке участка реки Солзан выше моста Доброй Надежды и рек Малая Осиновка и Большая Осиновка. Стоимость работ составила почти 60 миллионов рублей. Общая протяженность расчищенных участков более 4 километров. В 2023 году министерство природных ресурсов и экологии региона завершило разработку проектной документации расчистки русла реки Солзан протяженностью почти 700 метров. Стоимость работ, включая укрепление берега каменной наброской, составила почти 65 миллионов рублей.
"До 2025 года за счет средств федерального бюджета необходимо разработать отдельный проект по расчистке русел рек Харлахта протяженностью 3 км и русла реки Солзан на участке в 2,3 км, чтобы привести их в безопасное состояние. Работы по расчистке русел рек в Слюдянском районе являются приоритетной задачей. От этого зависит безопасность жителей и территории района. Также не стоит забывать о приближенности озера Байкал. Эти мероприятия обязательно будут продолжены. В мае доложу о ситуации в регионе на федеральном уровне", - сказал Игорь Кобзев.
Он также отметил, что с 2023 до 2025 годов за счет средств федерального бюджета запланировано провести расчистку русел 11 рек и ручьев вблизи поселков Култук, Утулик, Мангутай и города Байкальска. Их стоимость составит 70 миллионов рублей. Общая протяженность участка расчистки - более 17 километров.
Слюдянский муниципальный район - зона сейсмической опасности и высокого риска схода селевых потоков. Слюдянка и Байкальск, а также большинство населенных пунктов, туристические базы, территория бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, линии электропередачи расположены в прибрежной полосе Байкала, в долинах селеопасных рек. В опасную зону схода селей попадают восемь населенных пунктов Слюдянского района, где проживают более 3 тысяч человек, а также расположены два стратегических объекта федерального значения: федеральная автомобильная дорога Р 258 "Байкал" и Восточно-Сибирская железная дорога.
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Иркутская областьСлюдянский районБайкальскИркутская областьИгорь КобзевВосточно-Сибирская железная дорога
 
 
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