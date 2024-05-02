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В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха - РИА Новости, 02.05.2024
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19:36 02.05.2024 (обновлено: 19:40 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/rafakh-1943558045.html
В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха
В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха - РИА Новости, 02.05.2024
В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет оперативно эвакуировать людей из Рафаха в случае проведения РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:36
2024-05-02T19:40
рафах (провинция)
израиль
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет оперативно эвакуировать людей из Рафаха в случае проведения Израилем военной операции в этом городе, заявил РИА Новости представитель БАПОР Аднан Абу Хасна.По его словам, БАПОР не располагает информацией о какой-либо планируемой операции по эвакуации палестинских граждан из города Рафах."Процесс эвакуации города Рафах очень опасен, поскольку речь идет о находящихся на этой небольшой, очень густонаселенной территории одном миллионе четырехстах тысячах палестинцев. Мы не видим возможности оперативно провести эвакуационные мероприятия ввиду отсутствия транспорта для перевозки населения, палаток и многого другого", - сказал Аднан Абу Хасна.Он также отметил, что штурм Израилем города Рафах приведет к тысячам смертей и ранений, а также к еще более серьезному разрушению оставшихся зданий, домов и инфраструктуры города. Аднан Абу Хасна напомнил, что в настоящий момент в Рафахе проживает более 75% населения сектора Газа.Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах независимо от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех целей операции не может быть и речи.
https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html
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рафах (провинция), израиль, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Рафах (провинция), Израиль, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха

БАПОР: агентство не сможет оперативно эвакуировать людей при операции в Рафахе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет оперативно эвакуировать людей из Рафаха в случае проведения Израилем военной операции в этом городе, заявил РИА Новости представитель БАПОР Аднан Абу Хасна.
По его словам, БАПОР не располагает информацией о какой-либо планируемой операции по эвакуации палестинских граждан из города Рафах.
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"Процесс эвакуации города Рафах очень опасен, поскольку речь идет о находящихся на этой небольшой, очень густонаселенной территории одном миллионе четырехстах тысячах палестинцев. Мы не видим возможности оперативно провести эвакуационные мероприятия ввиду отсутствия транспорта для перевозки населения, палаток и многого другого", - сказал Аднан Абу Хасна.
Он также отметил, что штурм Израилем города Рафах приведет к тысячам смертей и ранений, а также к еще более серьезному разрушению оставшихся зданий, домов и инфраструктуры города. Аднан Абу Хасна напомнил, что в настоящий момент в Рафахе проживает более 75% населения сектора Газа.
Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах независимо от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех целей операции не может быть и речи.
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