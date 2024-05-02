https://ria.ru/20240502/rafakh-1943558045.html

В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха

В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха - РИА Новости, 02.05.2024

В БАПОР заявили, что не смогут оперативно эвакуировать людей из Рафаха

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет оперативно эвакуировать людей из Рафаха в случае проведения РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:36

2024-05-02T19:36

2024-05-02T19:40

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израиль

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не сможет оперативно эвакуировать людей из Рафаха в случае проведения Израилем военной операции в этом городе, заявил РИА Новости представитель БАПОР Аднан Абу Хасна.По его словам, БАПОР не располагает информацией о какой-либо планируемой операции по эвакуации палестинских граждан из города Рафах."Процесс эвакуации города Рафах очень опасен, поскольку речь идет о находящихся на этой небольшой, очень густонаселенной территории одном миллионе четырехстах тысячах палестинцев. Мы не видим возможности оперативно провести эвакуационные мероприятия ввиду отсутствия транспорта для перевозки населения, палаток и многого другого", - сказал Аднан Абу Хасна.Он также отметил, что штурм Израилем города Рафах приведет к тысячам смертей и ранений, а также к еще более серьезному разрушению оставшихся зданий, домов и инфраструктуры города. Аднан Абу Хасна напомнил, что в настоящий момент в Рафахе проживает более 75% населения сектора Газа.Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах независимо от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех целей операции не может быть и речи.

https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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рафах (провинция), израиль, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире