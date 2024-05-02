https://ria.ru/20240502/pvo-1943463187.html

Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer

Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 02.05.2024

Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer

Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:14

2024-05-02T13:14

2024-05-02T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

франция

сша

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, франция, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)