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Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 02.05.2024 (обновлено: 13:23 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pvo-1943463187.html
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 02.05.2024
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:14
2024-05-02T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
франция
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, франция, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer

МО РФ: ПВО за сутки сбила 25 украинских БПЛА и две французские авиабомбы Hammer

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФранцияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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