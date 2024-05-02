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Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 02.05.2024
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:14
2024-05-02T13:14
2024-05-02T13:23
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer из Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, франция, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 25 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer
МО РФ: ПВО за сутки сбила 25 украинских БПЛА и две французские авиабомбы Hammer