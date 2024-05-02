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Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024
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07:27 02.05.2024 (обновлено: 09:08 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pvo-1943398477.html
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников
Минувшей ночью системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T07:27
2024-05-02T09:08
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью регионами России, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА из которых: пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края", — говорится в заявлении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз, со своей стороны, сообщил, что один украинский дрон сбили над Стародубским муниципальным округом незадолго до полуночи, еще два уничтожены над Погарским районом. Пострадавших и разрушений при этом не было.По информации главы Курской области Романа Старовойта, накануне вечером один беспилотник уничтожен над Обоянским районом. В результате атаки получили повреждения линии электропередачи, поселок Поныри остался без света. В Ростовской области около двух часов ночи сбили два БПЛА в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев, добавив, что обошлось без пострадавших и повреждений объектов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943245561.html
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безопасность, ростовская область, россия, краснодарский край, курская область, брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, Краснодарский край, Курская область, Брянская область, Белгородская область
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

Средства ПВО уничтожили за ночь над территорией России 12 украинских БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА из которых: пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края", — говорится в заявлении.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз, со своей стороны, сообщил, что один украинский дрон сбили над Стародубским муниципальным округом незадолго до полуночи, еще два уничтожены над Погарским районом. Пострадавших и разрушений при этом не было.
По информации главы Курской области Романа Старовойта, накануне вечером один беспилотник уничтожен над Обоянским районом. В результате атаки получили повреждения линии электропередачи, поселок Поныри остался без света.
В Ростовской области около двух часов ночи сбили два БПЛА в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев, добавив, что обошлось без пострадавших и повреждений объектов.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьРоссияКраснодарский крайКурская областьБрянская областьБелгородская область
 
 
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