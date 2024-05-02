https://ria.ru/20240502/pvo-1943398477.html

Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

Минувшей ночью системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:27

2024-05-02T07:27

2024-05-02T09:08

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью регионами России, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА из которых: пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края", — говорится в заявлении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз, со своей стороны, сообщил, что один украинский дрон сбили над Стародубским муниципальным округом незадолго до полуночи, еще два уничтожены над Погарским районом. Пострадавших и разрушений при этом не было.По информации главы Курской области Романа Старовойта, накануне вечером один беспилотник уничтожен над Обоянским районом. В результате атаки получили повреждения линии электропередачи, поселок Поныри остался без света. В Ростовской области около двух часов ночи сбили два БПЛА в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского, написал в Telegram-канале губернатор Василий Голубев, добавив, что обошлось без пострадавших и повреждений объектов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943245561.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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