https://ria.ru/20240502/pvo-1943389697.html
Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" повышает уровень ПВО, заявили аналитики
Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" повышает уровень ПВО, заявили аналитики - РИА Новости, 02.05.2024
Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" повышает уровень ПВО, заявили аналитики
Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен значительно повысить уровень объектовой ПВО для нейтрализации угроз террористических атак со стороны украинских средств... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:17
2024-05-02T03:17
2024-05-02T03:37
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен значительно повысить уровень объектовой ПВО для нейтрализации угроз террористических атак со стороны украинских средств воздушного нападения: ракет и беспилотников, заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Основными целями для террористических атак с применением дальнобойных средств воздушного нападения Украины являются стационарные объекты – крупные промышленные предприятия, городские инфраструктурные объекты и здания. "При организации объектовой ПВО от "самохода" можно отказаться, что позволит пустить высвободившиеся ресурсы на увеличение разведывательной и огневой мощи системы ПВО. С учетом этого, разработчиком ЗРК семейства "Бук" – НИИП им. В.В. Тихомирова – и головным производителем – Ульяновским механическим заводом (оба предприятия входят в концерн ВКО "Алмаз-Антей") – реализована идея модульного построения ЗРК средней дальности", - говорится в статье АЦ ВКО в журнале "Национальная оборона". В настоящий момент модульный вариант предлагается на экспорт под маркой "Викинг", но стоит предположить, что он будет полезен и в отечественной ПВО – в первую очередь при защите стратегических объектов и населенных пунктов. За счет отказа от специализированного шасси такой комплекс имеет заметно меньшую стоимость. При этом обеспечен прирост разведывательных и огневых возможностей. Так, для наведения ЗУР на цель в модульном варианте применяются исключительно радиолокаторы подсвета и наведения. Таким образом, для поражения низколетящих целей оптимизированы все огневые группы комплекса, а не часть из них, как в базовой версии (разумеется, возможность работы по высоколетящим целям сохранена в полном объеме). Также модульный комплекс имеет больший боекомплект. Что касается перемещения на позицию – оно осуществляется обычным колесным транспортом соответствующей грузоподъемности. "Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен серьезно повысить уровень объектовой ПВО и парировать существующие и перспективные угрозы воздушных террористических атак", - заявляет АЦ ВКО.
https://ria.ru/20240502/zrk-1943388772.html
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безопасность, украина, концерн пво "алмаз-антей", россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия, Вооруженные силы РФ
Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" повышает уровень ПВО, заявили аналитики
АЦ ВКО: модульный вариант ЗРК "Бук-М3" может повысить уровень объектовой ПВО
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен значительно повысить уровень объектовой ПВО для нейтрализации угроз террористических атак со стороны украинских средств воздушного нападения: ракет и беспилотников, заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).
Основными целями для террористических атак с применением дальнобойных средств воздушного нападения Украины
являются стационарные объекты – крупные промышленные предприятия, городские инфраструктурные объекты и здания.
"При организации объектовой ПВО от "самохода" можно отказаться, что позволит пустить высвободившиеся ресурсы на увеличение разведывательной и огневой мощи системы ПВО. С учетом этого, разработчиком ЗРК семейства "Бук" – НИИП им. В.В. Тихомирова – и головным производителем – Ульяновским механическим заводом (оба предприятия входят в концерн ВКО "Алмаз-Антей
") – реализована идея модульного построения ЗРК средней дальности", - говорится в статье АЦ ВКО в журнале "Национальная оборона".
В настоящий момент модульный вариант предлагается на экспорт под маркой "Викинг", но стоит предположить, что он будет полезен и в отечественной ПВО – в первую очередь при защите стратегических объектов и населенных пунктов.
За счет отказа от специализированного шасси такой комплекс имеет заметно меньшую стоимость. При этом обеспечен прирост разведывательных и огневых возможностей. Так, для наведения ЗУР на цель в модульном варианте применяются исключительно радиолокаторы подсвета и наведения. Таким образом, для поражения низколетящих целей оптимизированы все огневые группы комплекса, а не часть из них, как в базовой версии (разумеется, возможность работы по высоколетящим целям сохранена в полном объеме). Также модульный комплекс имеет больший боекомплект. Что касается перемещения на позицию – оно осуществляется обычным колесным транспортом соответствующей грузоподъемности.
"Модульный вариант ЗРК "Бук-М3" способен серьезно повысить уровень объектовой ПВО и парировать существующие и перспективные угрозы воздушных террористических атак", - заявляет АЦ ВКО.