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Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:54 02.05.2024 (обновлено: 06:14 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pvo-1943388093.html
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области - РИА Новости, 02.05.2024
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:54
2024-05-02T06:14
специальная военная операция на украине
каменск-шахтинский
ростовская область
безопасность
вооруженные силы рф
россия
новошахтинск
василий голубев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал Голубев.Украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в российских приграничных и центральных регионах при помощи летательных аппаратов. Силы ПВО сбивают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
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каменск-шахтинский, ростовская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, новошахтинск, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Новошахтинск, Василий Голубев
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области

Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал Голубев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в российских приграничных и центральных регионах при помощи летательных аппаратов. Силы ПВО сбивают дроны противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеКаменск-ШахтинскийРостовская областьБезопасностьВооруженные силы РФРоссияНовошахтинскВасилий Голубев
 
 
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