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Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области - РИА Новости, 02.05.2024

Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области

Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:54

2024-05-02T02:54

2024-05-02T06:14

специальная военная операция на украине

каменск-шахтинский

ростовская область

безопасность

вооруженные силы рф

россия

новошахтинск

василий голубев

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал Голубев.Украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в российских приграничных и центральных регионах при помощи летательных аппаратов. Силы ПВО сбивают дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

новошахтинск

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каменск-шахтинский, ростовская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, новошахтинск, василий голубев