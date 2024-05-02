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Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области - РИА Новости, 02.05.2024
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:54
2024-05-02T02:54
2024-05-02T06:14
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новошахтинск
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал Голубев.Украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в российских приграничных и центральных регионах при помощи летательных аппаратов. Силы ПВО сбивают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области