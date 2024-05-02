https://ria.ru/20240502/protesty-1943536724.html
В США не нашли доказательств причастности России к студенческим протестам
В США не нашли доказательств причастности России к студенческим протестам - РИА Новости, 02.05.2024
В США не нашли доказательств причастности России к студенческим протестам
Доказательств причастности России к пропалестинским студенческим протестам в США нет, а "правдивая информация" о конфликте в Газе - это тоже проблема, заявила... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:43
2024-05-02T17:43
2024-05-02T17:43
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Доказательств причастности России к пропалестинским студенческим протестам в США нет, а "правдивая информация" о конфликте в Газе - это тоже проблема, заявила директор американской нацразведки Аврил Хайнс. "У меня нет информации о том, что они делают это на данной стадии", - сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената в ответ на вопрос о возможности причастности РФ к распространению "дезинформации", которая приводит к студенческим волнениям. По словам Хайнс, проблемой является не только неверная информация в соцсетях о конфликте в Газе, но "даже правдивая, которую представляют в обостренном виде". Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг в ходе протестов в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник 300 участников студенческих протестов были задержаны в Нью-Йорке. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html
https://ria.ru/20240429/protesty-1943050879.html
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в мире, израиль, сша, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В США не нашли доказательств причастности России к студенческим протестам
Нацразведка США не нашла доказательств причастности России к протестам
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Доказательств причастности России к пропалестинским студенческим протестам в США нет, а "правдивая информация" о конфликте в Газе - это тоже проблема, заявила директор американской нацразведки Аврил Хайнс.
"У меня нет информации о том, что они делают это на данной стадии", - сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената в ответ на вопрос о возможности причастности РФ к распространению "дезинформации", которая приводит к студенческим волнениям.
По словам Хайнс, проблемой является не только неверная информация в соцсетях о конфликте в Газе, но "даже правдивая, которую представляют в обостренном виде".
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю
.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг в ходе протестов в поддержку Палестины
, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник 300 участников студенческих протестов были задержаны в Нью-Йорке
.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.