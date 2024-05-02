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Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении - РИА Новости, 02.05.2024
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17:31 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/prodazhy-1943533878.html
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении - РИА Новости, 02.05.2024
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:31
2024-05-02T17:31
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. При этом за январь-апрель также наблюдается положительная динамика: рост на 84% год к году, почти до 465 тысяч легковушек. Рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. В свою очередь продажи грузовиков снизились на 5%, до 10,9 тысячи штук. Совокупные продажи автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - выросли в апреле на 66%, до 160,8 тысячи штук. За четыре месяца года рост составил 71%, до 552,7 тысячи машин. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 241 тыс. шт., что на 35% больше показателей января-апреля 2023 года", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240425/avtovaz-1942334231.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении

Минпромторг: продажи новых легковых авто выросли на 80% в годовом выражении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro.
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При этом за январь-апрель также наблюдается положительная динамика: рост на 84% год к году, почти до 465 тысяч легковушек.
Рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. В свою очередь продажи грузовиков снизились на 5%, до 10,9 тысячи штук.
Совокупные продажи автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - выросли в апреле на 66%, до 160,8 тысячи штук. За четыре месяца года рост составил 71%, до 552,7 тысячи машин. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 241 тыс. шт., что на 35% больше показателей января-апреля 2023 года", - добавили в министерстве.
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ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada Vesta
 
 
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