https://ria.ru/20240502/prodazhy-1943533878.html
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении - РИА Новости, 02.05.2024
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:31
2024-05-02T17:31
2024-05-02T17:31
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_fc1230d9e04fc1dbb2018cfff939445d.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. При этом за январь-апрель также наблюдается положительная динамика: рост на 84% год к году, почти до 465 тысяч легковушек. Рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. В свою очередь продажи грузовиков снизились на 5%, до 10,9 тысячи штук. Совокупные продажи автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - выросли в апреле на 66%, до 160,8 тысячи штук. За четыре месяца года рост составил 71%, до 552,7 тысячи машин. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 241 тыс. шт., что на 35% больше показателей января-апреля 2023 года", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240425/avtovaz-1942334231.html
https://ria.ru/20240502/lada-1943426771.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_953d2da48c7892c54cfab3a7507a4be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Продажи новых легковых авто выросли на 80 процентов в годовом выражении
Минпромторг: продажи новых легковых авто выросли на 80% в годовом выражении
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук, сообщает Минпромторг
со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro.
При этом за январь-апрель также наблюдается положительная динамика: рост на 84% год к году, почти до 465 тысяч легковушек.
Рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. В свою очередь продажи грузовиков снизились на 5%, до 10,9 тысячи штук.
Совокупные продажи автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - выросли в апреле на 66%, до 160,8 тысячи штук. За четыре месяца года рост составил 71%, до 552,7 тысячи машин. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 241 тыс. шт., что на 35% больше показателей января-апреля 2023 года", - добавили в министерстве.