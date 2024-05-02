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В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки - РИА Новости, 02.05.2024
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15:27 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/prigovor-1943501182.html
В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки
В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки - РИА Новости, 02.05.2024
В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки
Суд в Волгограде приговорил троих мужчин к 16, 15 и 8,5 годам колонии строгого режима за то, что они ограбили и застрелили программиста, к которому пришли... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:27
2024-05-02T15:27
происшествия
волгоград
волгоградская область
волгоградский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил троих мужчин к 16, 15 и 8,5 годам колонии строгого режима за то, что они ограбили и застрелили программиста, к которому пришли купить игровую приставку, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, в апреле 2021 года тогда еще 18-летний житель Волгограда купил пистолет Макарова и патроны к нему, позже он предложил двум своим друзьям грабить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления на соответствующих сайтах. В сентябре того же года подельники нашли подходящее объявление и отправились к 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. По данным ведомства, трое молодых людей пришли к нему в квартиру, избили и под угрозой пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, а затем застрелили свою жертву. Отмечается, что злоумышленники забрали телефон программиста, одну тысячу рублей и наушники, после чего скрылись. Позже они сняли 107 тысяч рублей с карты убитого. В четверг Волгоградский областной суд признал всех троих виновными в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, разбое и убийстве по предварительному сговору. "Волгоградский областной суд приговорил молодых людей к наказанию в виде 16 лет лишения свободы… 15 лет лишения свободы… и лишению свободы на 8 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240409/satanisty-1938846356.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, волгоградский областной суд
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Волгоградский областной суд
В Волгограде вынесли приговор трем мужчинам за убийство продавца приставки

В Волгограде вынесли приговор 3 мужчинам за убийство продавца игровой приставки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил троих мужчин к 16, 15 и 8,5 годам колонии строгого режима за то, что они ограбили и застрелили программиста, к которому пришли купить игровую приставку, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, в апреле 2021 года тогда еще 18-летний житель Волгограда купил пистолет Макарова и патроны к нему, позже он предложил двум своим друзьям грабить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления на соответствующих сайтах. В сентябре того же года подельники нашли подходящее объявление и отправились к 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. По данным ведомства, трое молодых людей пришли к нему в квартиру, избили и под угрозой пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, а затем застрелили свою жертву. Отмечается, что злоумышленники забрали телефон программиста, одну тысячу рублей и наушники, после чего скрылись. Позже они сняли 107 тысяч рублей с карты убитого.
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"Волгоградский областной суд приговорил молодых людей к наказанию в виде 16 лет лишения свободы… 15 лет лишения свободы… и лишению свободы на 8 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.
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