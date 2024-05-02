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В Москве вынесли приговор бывшему врио главы ОМВД по Новогиреевскому району
В Москве вынесли приговор бывшему врио главы ОМВД по Новогиреевскому району - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве вынесли приговор бывшему врио главы ОМВД по Новогиреевскому району
Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
2024-05-02T14:13
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости в суде. "Пюрвееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Пюрвеев взят под стражу в зале суда", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, суд приговорил к штрафу в миллион рублей бывшего участкового этого отдела Андрея Мирошниченко за посредничество во взяточничестве. По данным столичной прокуратуры, в отдел полиции поступило заявление наследника квартиры о незаконном проживании в ней незнакомых граждан. Мирошниченко в ходе проверки не установил повода для возбуждения уголовного дела. Но вскоре Пюрвеев предложил заявителю через участкового за 250 тысяч рублей решить этот вопрос. Взяткополучатель и посредник были задержаны с поличным.
https://ria.ru/20240502/arest-1943399807.html
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происшествия, москва
В Москве вынесли приговор бывшему врио главы ОМВД по Новогиреевскому району
Бывшего врио главы ОМВД по Новогиреевскому району Москвы осудили на 7 лет
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости в суде.
"Пюрвееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Пюрвеев взят под стражу в зале суда", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, суд приговорил к штрафу в миллион рублей бывшего участкового этого отдела Андрея Мирошниченко за посредничество во взяточничестве.
По данным столичной прокуратуры, в отдел полиции поступило заявление наследника квартиры о незаконном проживании в ней незнакомых граждан. Мирошниченко в ходе проверки не установил повода для возбуждения уголовного дела. Но вскоре Пюрвеев предложил заявителю через участкового за 250 тысяч рублей решить этот вопрос. Взяткополучатель и посредник были задержаны с поличным.