Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/preduprezhdenie-1943390085.html
В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки
В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки
За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:22
2024-05-02T03:22
общество
россия
ольга занко
владимир путин
волонтеры победы
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941969636_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_8a52effcc621508d8ae9f0d71393efa4.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, рассказала РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. "Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее – на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей", – сказала Занко. "Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета – штраф в 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы. За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет", – добавила она. По ее словам, если хочется прикрепить георгиевскую ленточку на автомобиль, лучше не вешать ее на антенну или ручку, а найти подходящее место внутри салона — так она дольше сохранится в опрятном виде. Занко отметила, что не стоит бояться штрафов за испорченную ленточку, так как в этом вопросе очень важен мотив: если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют. "Всероссийская акция "Георгиевская лента" пройдет с 24 апреля по 9 мая. Миллионы лент будут переданы из рук в руки силами "Волонтеров Победы". Вместе с георгиевской лентой "Волонтеры Победы" будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению", – заключила депутат.
https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943055504.html
https://ria.ru/20240424/lentochka-1941989383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941969636_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1866a5ee8f99ca2750f3228ac0032c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга занко, владимир путин, волонтеры победы, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Ольга Занко, Владимир Путин, Волонтеры Победы, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Депутат: за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы или срок

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, рассказала РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.
В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
29 апреля, 17:31
"Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее – на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей", – сказала Занко.
"Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета – штраф в 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы. За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет", – добавила она.
По ее словам, если хочется прикрепить георгиевскую ленточку на автомобиль, лучше не вешать ее на антенну или ручку, а найти подходящее место внутри салона — так она дольше сохранится в опрятном виде.
Занко отметила, что не стоит бояться штрафов за испорченную ленточку, так как в этом вопросе очень важен мотив: если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют.
"Всероссийская акция "Георгиевская лента" пройдет с 24 апреля по 9 мая. Миллионы лент будут переданы из рук в руки силами "Волонтеров Победы". Вместе с георгиевской лентой "Волонтеры Победы" будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению", – заключила депутат.
Обращение Симоньян по случаю старта акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Симоньян назвала георгиевскую ленточку символом стремления к победе
24 апреля, 12:33
 
ОбществоРоссияОльга ЗанкоВладимир ПутинВолонтеры ПобедыГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала