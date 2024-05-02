https://ria.ru/20240502/preduprezhdenie-1943390085.html

В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдуме предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T03:22

2024-05-02T03:22

2024-05-02T03:22

общество

россия

ольга занко

владимир путин

волонтеры победы

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941969636_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_8a52effcc621508d8ae9f0d71393efa4.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, рассказала РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. "Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее – на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей", – сказала Занко. "Максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета – штраф в 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы. За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет", – добавила она. По ее словам, если хочется прикрепить георгиевскую ленточку на автомобиль, лучше не вешать ее на антенну или ручку, а найти подходящее место внутри салона — так она дольше сохранится в опрятном виде. Занко отметила, что не стоит бояться штрафов за испорченную ленточку, так как в этом вопросе очень важен мотив: если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют. "Всероссийская акция "Георгиевская лента" пройдет с 24 апреля по 9 мая. Миллионы лент будут переданы из рук в руки силами "Волонтеров Победы". Вместе с георгиевской лентой "Волонтеры Победы" будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению", – заключила депутат.

https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943055504.html

https://ria.ru/20240424/lentochka-1941989383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ольга занко, владимир путин, волонтеры победы, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)