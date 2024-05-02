https://ria.ru/20240502/predpriyatiya-1943481843.html

Дюмин рассказал Путину о ситуации с кадрами на предприятиях ОПК

Дюмин рассказал Путину о ситуации с кадрами на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.05.2024

Дюмин рассказал Путину о ситуации с кадрами на предприятиях ОПК

Порядка 17 тысяч человек дополнительно трудоустроено на оборонные предприятия Тульской области в 2022-2023 годах, в 2024 году планируется набрать еще восемь... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:22

2024-05-02T14:22

2024-05-02T14:25

тульская область

россия

алексей дюмин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 17 тысяч человек дополнительно трудоустроено на оборонные предприятия Тульской области в 2022-2023 годах, в 2024 году планируется набрать еще восемь тысяч человек, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Алексей Дюмин. Во время встречи с главой государства Дюмин напомнил, что власти Тульской области, являющейся оружейной столицей страны, работают на поддержку оборонных предприятий. Он отметил работу руководителей предприятий, инженеров, конструкторов - всего персонала, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Также губернатор уточнил, что наращиваются производственные мощности оборонных предприятий. "За 2022–2023 годы было дополнительно устроено на работу порядка 17 тысяч человек. На текущий год цифра стоит по усилению рабочего персонала – восемь тысяч человек. Цифра достаточно серьёзная, задача сложная, но выполнимая. Будем делать всё для того, чтобы эту задачу выполнить в полном объеме", - сказал Дюмин.

https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943477685.html

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тульская область, россия, алексей дюмин, владимир путин, общество