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"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае

"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.05.2024

"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае

Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:14

2024-05-02T15:14

2024-05-02T15:14

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года", сообщает пресс-служба правительства региона. Второе место занял гендиректор ООО "Охотский судоремонтный завод" Евгений Булков. "За звание "Народного предпринимателя – 2024" боролся 71 участник. Конкуренция была очень острой, в голосовании приняло участие 11862 человека", - сказала первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что за Шестюка проголосовало 2344 человека, а за Булкова - 2323 человека. Следующими за лидерами с отрывом почти в 1200 голосов стали глава хлебобулочного предприятия из Бикинского района "Союз" Олег Смицкий (1198 голосов), руководитель хабаровского чулочно-носочного производства "Фрегат" Татьяна Синдеева (1039 голосов). По словам Филоненко, вся первая пятерка лидеров впервые участвует в конкурсе "Предприниматель года". "Народный предприниматель" - единственная номинация краевого конкурса "Предприниматель года", где победителя определяют голосующие жители, а не конкурсная комиссия. Сам конкурс является старейшим в Хабаровском крае, он проходит с 1996 года.

https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бикинский район, хабаровский край, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели