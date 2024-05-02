Рейтинг@Mail.ru
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
15:14 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/predprinimatel-1943491960.html
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.05.2024
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае
Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:14
2024-05-02T15:14
твой бизнес
бикинский район
хабаровский край
твой бизнес – новости
бизнес
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943493298_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_6de268fd8d291d88b13d5e07a89608da.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года", сообщает пресс-служба правительства региона. Второе место занял гендиректор ООО "Охотский судоремонтный завод" Евгений Булков. "За звание "Народного предпринимателя – 2024" боролся 71 участник. Конкуренция была очень острой, в голосовании приняло участие 11862 человека", - сказала первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что за Шестюка проголосовало 2344 человека, а за Булкова - 2323 человека. Следующими за лидерами с отрывом почти в 1200 голосов стали глава хлебобулочного предприятия из Бикинского района "Союз" Олег Смицкий (1198 голосов), руководитель хабаровского чулочно-носочного производства "Фрегат" Татьяна Синдеева (1039 голосов). По словам Филоненко, вся первая пятерка лидеров впервые участвует в конкурсе "Предприниматель года". "Народный предприниматель" - единственная номинация краевого конкурса "Предприниматель года", где победителя определяют голосующие жители, а не конкурсная комиссия. Сам конкурс является старейшим в Хабаровском крае, он проходит с 1996 года.
https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html
https://ria.ru/20240227/obuchenie-1929743069.html
https://ria.ru/20240422/vybory-1941482490.html
бикинский район
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943493298_1:0:818:613_1920x0_80_0_0_8ddcf4f9d5527f28b9ea6361170c802b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бикинский район, хабаровский край, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Бикинский район, Хабаровский край, Твой бизнес – новости, Бизнес, Предприниматели

"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае

© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского краяВ Хабаровском крае выбрали "Народного предпринимателя – 2024"
В Хабаровском крае выбрали Народного предпринимателя – 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края
В Хабаровском крае выбрали "Народного предпринимателя – 2024"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года", сообщает пресс-служба правительства региона.
Второе место занял гендиректор ООО "Охотский судоремонтный завод" Евгений Булков.
Обсуждение документов в офисе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Более 557 млн рублей выдали бизнесу Хабаровска на развитие дела в 2023 году
22 февраля, 13:24
"За звание "Народного предпринимателя – 2024" боролся 71 участник. Конкуренция была очень острой, в голосовании приняло участие 11862 человека", - сказала первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что за Шестюка проголосовало 2344 человека, а за Булкова - 2323 человека.
Следующими за лидерами с отрывом почти в 1200 голосов стали глава хлебобулочного предприятия из Бикинского района "Союз" Олег Смицкий (1198 голосов), руководитель хабаровского чулочно-носочного производства "Фрегат" Татьяна Синдеева (1039 голосов).
Партнеры по бизнесу обсуждают проект - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Хабаровских предпринимателей научат создавать бренды и маркировать рекламу
27 февраля, 12:42
По словам Филоненко, вся первая пятерка лидеров впервые участвует в конкурсе "Предприниматель года".
"Народный предприниматель" - единственная номинация краевого конкурса "Предприниматель года", где победителя определяют голосующие жители, а не конкурсная комиссия. Сам конкурс является старейшим в Хабаровском крае, он проходит с 1996 года.
Выборы Народного предпринимателя стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае
22 апреля, 12:34
 
Твой бизнесБикинский районХабаровский крайТвой бизнес – новостиБизнесПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала