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"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.05.2024
"Народного предпринимателя" выбрали в Хабаровском крае
Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:14
2024-05-02T15:14
2024-05-02T15:14
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года", сообщает пресс-служба правительства региона. Второе место занял гендиректор ООО "Охотский судоремонтный завод" Евгений Булков. "За звание "Народного предпринимателя – 2024" боролся 71 участник. Конкуренция была очень острой, в голосовании приняло участие 11862 человека", - сказала первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что за Шестюка проголосовало 2344 человека, а за Булкова - 2323 человека. Следующими за лидерами с отрывом почти в 1200 голосов стали глава хлебобулочного предприятия из Бикинского района "Союз" Олег Смицкий (1198 голосов), руководитель хабаровского чулочно-носочного производства "Фрегат" Татьяна Синдеева (1039 голосов). По словам Филоненко, вся первая пятерка лидеров впервые участвует в конкурсе "Предприниматель года". "Народный предприниматель" - единственная номинация краевого конкурса "Предприниматель года", где победителя определяют голосующие жители, а не конкурсная комиссия. Сам конкурс является старейшим в Хабаровском крае, он проходит с 1996 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бикинский район, хабаровский край, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Бикинский район, Хабаровский край, Твой бизнес – новости, Бизнес, Предприниматели
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава хабаровского предприятия "Мясооптторг" Евгений Шестюк занял первое место в номинации "Народный предприниматель – 2024" ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года", сообщает пресс-служба правительства региона.
Второе место занял гендиректор ООО "Охотский судоремонтный завод" Евгений Булков.
"За звание "Народного предпринимателя – 2024" боролся 71 участник. Конкуренция была очень острой, в голосовании приняло участие 11862 человека", - сказала первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что за Шестюка проголосовало 2344 человека, а за Булкова - 2323 человека.
Следующими за лидерами с отрывом почти в 1200 голосов стали глава хлебобулочного предприятия из Бикинского района
"Союз" Олег Смицкий (1198 голосов), руководитель хабаровского чулочно-носочного производства "Фрегат" Татьяна Синдеева (1039 голосов).
По словам Филоненко, вся первая пятерка лидеров впервые участвует в конкурсе "Предприниматель года".
"Народный предприниматель" - единственная номинация краевого конкурса "Предприниматель года", где победителя определяют голосующие жители, а не конкурсная комиссия. Сам конкурс является старейшим в Хабаровском крае, он проходит с 1996 года.