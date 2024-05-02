https://ria.ru/20240502/predmet-1943425564.html

Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве

Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве - РИА Новости, 02.05.2024

Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве

Найденный возле жилого дома на северо-востоке Москвы предмет опасности не представлял, оказавшись учебной миной "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:00

2024-05-02T11:00

2024-05-02T11:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Найденный возле жилого дома на северо-востоке Москвы предмет опасности не представлял, оказавшись учебной миной "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах сообщили об обнаружении вблизи жилого дома на улице Хачатуряна предмета, похожего на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток". Были вызваны саперы. "Это муляж - учебный "Лепесток", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240210/predmet-1926600091.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия