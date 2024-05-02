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Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве - РИА Новости, 02.05.2024
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11:00 02.05.2024
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Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве
Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве - РИА Новости, 02.05.2024
Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве
Найденный возле жилого дома на северо-востоке Москвы предмет опасности не представлял, оказавшись учебной миной "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:00
2024-05-02T11:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Найденный возле жилого дома на северо-востоке Москвы предмет опасности не представлял, оказавшись учебной миной "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах сообщили об обнаружении вблизи жилого дома на улице Хачатуряна предмета, похожего на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток". Были вызваны саперы. "Это муляж - учебный "Лепесток", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Экстренные службы рассказали об опасном предмете, найденном у дома в Москве

Найденный у дома в Москве опасный предмет оказался муляжом мины "Лепесток"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль служб разминирования
Автомобиль служб разминирования - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль служб разминирования. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Найденный возле жилого дома на северо-востоке Москвы предмет опасности не представлял, оказавшись учебной миной "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах сообщили об обнаружении вблизи жилого дома на улице Хачатуряна предмета, похожего на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток". Были вызваны саперы.
"Это муляж - учебный "Лепесток", - сказал собеседник агентства.
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