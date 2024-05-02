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У России и Южной Кореи есть потенциал для улучшения отношений, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2024
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20:20 02.05.2024 (обновлено: 00:01 03.05.2024)
https://ria.ru/20240502/potentsial-1943565964.html
У России и Южной Кореи есть потенциал для улучшения отношений, заявил посол
У России и Южной Кореи есть потенциал для улучшения отношений, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2024
У России и Южной Кореи есть потенциал для улучшения отношений, заявил посол
У России и Южной Кореи сохраняется потенциал для быстрого восстановления двусторонних отношений, в перспективе их ждет большое будущее, заявил посол РФ в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-02T20:20
2024-05-03T00:01
россия
южная корея
сеул
георгий зиновьев
юн сок ель
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. У России и Южной Кореи сохраняется потенциал для быстрого восстановления двусторонних отношений, в перспективе их ждет большое будущее, заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью телеканалу "Чэннел Эй" и газете "Тона ильбо". "Потенциал для быстрого восстановления и дальнейшего развития двусторонних отношений (с Южной Кореей - ред.) сохранен. В этом, кстати, я вижу определенное отличие в наших отношениях с Республикой Корея и с другими западными странами, которые ввели против нас различные санкции и действительно проводят недружественную политику в отношении Российской Федерации. Там, мне кажется, потенциал уже в значительной степени разрушен", - заявил Георгий Зиновьев. Посол признал, что отношения Москвы и Сеула переживают непростой период, и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего. В то же время он отметил, что ухудшение отношений России и Южной Кореи произошло во многом за счет внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с коллективным Западом. В этой связи Зиновьев подчеркнул, что является оптимистом и надеется, что двусторонние связи России и Южной Кореи в перспективе ждет большое будущее. В ходе первого за последние несколько лет интервью российского посла из студии одного из ведущих южнокорейских телеканалов Георгий Зиновьев также рассказал об условиях окончания конфликта на Украине, отношениях России с Китаем и КНДР. Интервью, состоявшееся вскоре после недавнего вручения послом верительных грамот президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, транслировалось "Чэннел Эй" на русском языке с корейскими субтитрами. В начале января на встрече с российскими СМИ Георгий Зиновьев уже выражал надежду на то, что Южная Корея не пополнит стан убежденных неприятелей России и в перспективе станет одной из первых недружественных стран, которые вернутся в число дружественных. По его словам, Москва и Сеул могут восстановить партнерские отношения, если Южная Корея не станет пресекать "красную линию", которой являются прямые поставки оружия Киеву. Он также отмечал, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Сеула, тем сложнее потом будет вернуться на "траекторию нормального развития". На прошлой неделе о возможности восстановления отношений России и Южной Кореи заявлял и начальник Управления национальной безопасности в администрации президента и экс-посол Южной Кореи в России Чан Хо Чжин. По его словам, РФ не передает Северной Корее ключевые военные технологии, а Сеул в ответ не поддерживает Украину летальным оружием, соблюдая оговоренную "красную линию". Представитель президентской администрации также отметил, что Москва и Сеул поддерживают необходимую коммуникацию и "если не возникнет очень серьезных новых внешних переменных", то по окончании конфликта на Украине отношения можно будет нормализовать, вернув их на прежний уровень.
https://ria.ru/20240422/alyuminiy-1941412900.html
https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html
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россия
южная корея
сеул
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россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, юн сок ель, в мире
Россия, Южная Корея, Сеул, Георгий Зиновьев, Юн Сок Ель, В мире
У России и Южной Кореи есть потенциал для улучшения отношений, заявил посол

Посол Зиновьев: Россию и Южную Корею ждет большое совместное будущее

© Фото : МИД РФГеоргий Зиновьев
Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : МИД РФ
Георгий Зиновьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. У России и Южной Кореи сохраняется потенциал для быстрого восстановления двусторонних отношений, в перспективе их ждет большое будущее, заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев в интервью телеканалу "Чэннел Эй" и газете "Тона ильбо".
"Потенциал для быстрого восстановления и дальнейшего развития двусторонних отношений (с Южной Кореей - ред.) сохранен. В этом, кстати, я вижу определенное отличие в наших отношениях с Республикой Корея и с другими западными странами, которые ввели против нас различные санкции и действительно проводят недружественную политику в отношении Российской Федерации. Там, мне кажется, потенциал уже в значительной степени разрушен", - заявил Георгий Зиновьев.
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Посол признал, что отношения Москвы и Сеула переживают непростой период, и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего. В то же время он отметил, что ухудшение отношений России и Южной Кореи произошло во многом за счет внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с коллективным Западом.
В этой связи Зиновьев подчеркнул, что является оптимистом и надеется, что двусторонние связи России и Южной Кореи в перспективе ждет большое будущее.
В ходе первого за последние несколько лет интервью российского посла из студии одного из ведущих южнокорейских телеканалов Георгий Зиновьев также рассказал об условиях окончания конфликта на Украине, отношениях России с Китаем и КНДР. Интервью, состоявшееся вскоре после недавнего вручения послом верительных грамот президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, транслировалось "Чэннел Эй" на русском языке с корейскими субтитрами.
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В начале января на встрече с российскими СМИ Георгий Зиновьев уже выражал надежду на то, что Южная Корея не пополнит стан убежденных неприятелей России и в перспективе станет одной из первых недружественных стран, которые вернутся в число дружественных. По его словам, Москва и Сеул могут восстановить партнерские отношения, если Южная Корея не станет пресекать "красную линию", которой являются прямые поставки оружия Киеву. Он также отмечал, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Сеула, тем сложнее потом будет вернуться на "траекторию нормального развития".
На прошлой неделе о возможности восстановления отношений России и Южной Кореи заявлял и начальник Управления национальной безопасности в администрации президента и экс-посол Южной Кореи в России Чан Хо Чжин. По его словам, РФ не передает Северной Корее ключевые военные технологии, а Сеул в ответ не поддерживает Украину летальным оружием, соблюдая оговоренную "красную линию". Представитель президентской администрации также отметил, что Москва и Сеул поддерживают необходимую коммуникацию и "если не возникнет очень серьезных новых внешних переменных", то по окончании конфликта на Украине отношения можно будет нормализовать, вернув их на прежний уровень.
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РоссияЮжная КореяСеулГеоргий ЗиновьевЮн Сок ЕльВ мире
 
 
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