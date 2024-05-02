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Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи
Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.05.2024
Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи
Почти 9 тонн гуманитарной помощи отправила Челябинская область в зону специальной военной операции, в том числе продукты, строительные инструменты, тепловизоры, РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:06
2024-05-02T09:06
2024-05-02T09:06
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Почти 9 тонн гуманитарной помощи отправила Челябинская область в зону специальной военной операции, в том числе продукты, строительные инструменты, тепловизоры, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. "В рамках проекта Народного фронта "Всё для победы" в зону СВО отправился очередной груз - на этот раз почти 9 тонн гуманитарной помощи. Тепловизоры, наполнение для эвакуационных машин, а также – продукты, одежда и очень много строительных инструментов отправлены штурмовикам, разведчикам, саперам, роте БПЛА, танкистам и артиллеристам", - говорится в сообщении. По словам эксперта Народного фронта в Челябинской области Вячеслава Курилина, направление отправки – донецкое. "Отправляем также письма, пожелания – это важно для бойцов... Очень важно внимание. Помимо практического момента очень важен моральный момент", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20231130/pomosch-1912925829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, общество, вооруженные силы украины
Надежные люди, Челябинская область, Общество, Вооруженные силы Украины
Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи
Челябинская область отправила почти девять тонн гуманитарной помощи в зону СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Почти 9 тонн гуманитарной помощи отправила Челябинская область в зону специальной военной операции, в том числе продукты, строительные инструменты, тепловизоры, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"В рамках проекта Народного фронта "Всё для победы" в зону СВО отправился очередной груз - на этот раз почти 9 тонн гуманитарной помощи. Тепловизоры, наполнение для эвакуационных машин, а также – продукты, одежда и очень много строительных инструментов отправлены штурмовикам, разведчикам, саперам, роте БПЛА, танкистам и артиллеристам", - говорится в сообщении.
По словам эксперта Народного фронта в Челябинской области Вячеслава Курилина, направление отправки – донецкое. "Отправляем также письма, пожелания – это важно для бойцов... Очень важно внимание. Помимо практического момента очень важен моральный момент", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.