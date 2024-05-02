https://ria.ru/20240502/pomosch-1943404435.html

Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи

Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.05.2024

Челябинская область отправила в зону СВО почти девять тонн гумпомощи

Почти 9 тонн гуманитарной помощи отправила Челябинская область в зону специальной военной операции, в том числе продукты, строительные инструменты, тепловизоры, РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:06

2024-05-02T09:06

2024-05-02T09:06

надежные люди

челябинская область

общество

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943405253_26:0:1254:691_1920x0_80_0_0_7f96e93013c4d43575eccd7e31872ace.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Почти 9 тонн гуманитарной помощи отправила Челябинская область в зону специальной военной операции, в том числе продукты, строительные инструменты, тепловизоры, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. "В рамках проекта Народного фронта "Всё для победы" в зону СВО отправился очередной груз - на этот раз почти 9 тонн гуманитарной помощи. Тепловизоры, наполнение для эвакуационных машин, а также – продукты, одежда и очень много строительных инструментов отправлены штурмовикам, разведчикам, саперам, роте БПЛА, танкистам и артиллеристам", - говорится в сообщении. По словам эксперта Народного фронта в Челябинской области Вячеслава Курилина, направление отправки – донецкое. "Отправляем также письма, пожелания – это важно для бойцов... Очень важно внимание. Помимо практического момента очень важен моральный момент", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20231130/pomosch-1912925829.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, общество, вооруженные силы украины