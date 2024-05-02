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Василий Полищук: бойня в Одессе была нужна, чтобы запугать всю Украину

Василий Полищук: бойня в Одессе была нужна, чтобы запугать всю Украину - РИА Новости, 02.05.2024

Василий Полищук: бойня в Одессе была нужна, чтобы запугать всю Украину

"Одесская Хатынь", в которой сторонники майдана и нового киевского режима сожгли несогласных одесситов, готовилась месяц или полтора, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:00

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"Одесская Хатынь", в которой сторонники майдана и нового киевского режима сожгли несогласных одесситов, готовилась месяц или полтора, заявил РИА Новости очевидец тех событий, впоследствии занимавшийся их расследованием, бывший депутат Одесского горсовета Василий Полищук. Он утверждает, что в бойне погибло не 48 человек, как принято считать, а 51 минимум. Но и эта цифра будет больше. Из-за его расследований Полищуку пришлось уехать из Украины, а его сын дважды был жестоко избит неизвестными.Побоище в Одессе 2 мая 2014 года стало трагической кульминацией акций противников майдана, которые продолжались всю зиму и весну. Беспорядки начались днем массовой дракой сторонников и противников майдана на Греческой улице. По многочисленным свидетельствам, что подтверждается и данным из списков погибших, в "антимайдане" участвовали жители Одессы, а им противостояли в основном радикалы, прибывшие в Одессу из других регионов специально для "зачистки". На Греческой улице погибло шесть человек, затем незначительная часть сторонников антимайдана бежали в свой лагерь на площадь в центре Одессы – Куликово поле – и попыталась укрыться в расположенном там Доме Профсоюзов. Сторонники майдана закидали Дом Профсоюзов бутылками с зажигательной смесью и добивали тех, кто выпрыгивал из окон. Впрочем, были примеры и того, как некоторые майдановцы пытались помочь своим идеологическим противникам.– Что за люди участвовали в акциях одесского "антимайдана"?– Во-первых, на 99,9% это одесситы. А так разные: там и женщин было полно, и верующие, и атеисты. И достаточно миролюбивое настроение было. Накануне было 1 мая, а это всегда у нас праздник. Кстати, на праздничном митинге мы приняли резолюцию, там не было ни слова о выходе из состава Украины, исключительно мирные требования.– А кто им противостоял? Сторонники майдана – это местные были или приезжие?– Там одесситов было от силы 10%. Так сказать, "показчики" – те, кто показывал приезжим, куда им идти и как действовать. Остальные – все иногородние. Дело в том, что эта операция, по разгону "антимайдана" готовилась, я думаю, месяца полтора, не меньше. Когда совершился переворот 21-22 февраля, люди, которые были на киевском майдане, оказались ненужными. Все, майдан закончился, а те люди привыкли кушать "на шару". Что получилось дальше? Они начали добывать себе пищу сами. В конце марта или начале апреля даже была попытка захвата какого-то банка со стрельбой в Киеве.Что сделала новая киевская власть? Они уже начали бояться этих людей, потому что они вооружены, они "герои", "герои Майдана". И в итоге что они начали делать? Рассылать быстренько этих "заробитчан" (человек, приехавший в Киев на заработки, – ред.) на юго-восток. Уже шум (в этих регионах – ред.) пошел. В Херсоне меньше, но в Николаеве и в Одессе протестное движение было серьезное.Эти "заробитчане" под видом отдыхающих заполонили базы отдыха в районе Затоки (пригород Одессы – ред.). Затем (гостиница – ред.) "Дом Павловых" в Одессе, в Дофиновке масса людей (Новая Дофиновка, курортный пригород Одессы – ред.), затем много людей в съемных квартирах в Одессе. Потом санаторий имени Горького, "Лермонтовский" и масса других санаториев в Одессе. В итоге на этих базах было не меньше тысячи-полторы человек, тех, которые прошли киевский Майдан.Это не просто была самодеятельность какая-то. Вокруг Одессы было устроено порядка пяти блокпостов. И, в основном, были на этих постах те же самые участники киевского Майдана. Они не подчинялись никому. Их задача даже была контролировать милицию. Нонсенс! Они досматривали машины и так далее. Даже (Петр – ред.) Луцюк, ставленник новой власти, генерал, который был начальником Одесской милиции, просил их убрать. Но губернатор сказал, что это надо. И в итоге вы можете себе представить, сколько было людей.А дальше, для "операции", не надо было придумывать ничего. Футбольный матч. Одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист". Идеальный случай, который специально придумать невозможно. Футбольных фанатов приехало много. А футбольных фанатов в кавычках еще больше. Даже пришел один поезд вне расписания. А это где-то порядка 700 человек. И в итоге под предлогом этого футбольного матча решили организовать "ходу за единство Украины" (шествие – ред.). Ну а под этим видом уничтожить так называемое Куликово поле (лагерь антимайдана – ред.). Это раз. А второе – запугать не только одесситов, но и весь народ Украины. Потому что оно (Куликово поле) было им как бельмо на глазу.Кстати, впоследствии СБУ, по сути, призналась, что это была спецоперация СБУ. Они сказали, что "операция, проведенная СБУ, своей цели достигла". Была такая статья – "в Харькове, в Николаеве и в Одессе противники потерпели поражение". Ну и Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) тоже сказал, что "если бы мне надо было еще раз поступить так, как я поступил, я бы поступил так же".Еще одно доказательство того, что эти события готовились заранее – 29 апреля в Одессу приезжал (секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей – ред.) Парубий. Как я говорил, вокруг Одессы было пять блокпостов. Там еще где-то были блокпосты по дорогам, но вокруг Одессы пять блокпостов. На кругу, возле рынка 7-й километр тоже был пост, который он посетил и привез майдановцам бронежилеты. Что еще привез, не знаю, но, во всяком случае, где-то 20 бронежилетов пятого класса защиты. Это солидные бронежилеты. Потом проводил совещание в Одесской облгосадминистрации.Приехал, я так думаю, для того, чтобы просмотреть подготовку, все ли готово к той операции, которая уже запланирована на 2 мая, под предлогом ходы за Украину, на футбольный матч "Черноморец" (Одесса) и "Металлист" (Харьков). Был ли он в Одессе 2 мая? Я не могу сказать. Я не думаю, что он был. Хотя те, кто совершали (в этот день – ред.) преступления, некоторые с ним были на связи.К тому, что это была запланированная операция, говорит еще вот что. Второго мая в 12 часов в Одессу прибыл замгенпрокурора Украины Николай Банчук. Он собрал в 12 часов всех силовиков, руководителей в областной прокуратуре, на улице Пушкинская. Приказал выключить мобильные телефоны и проводил совещание о борьбе с сепаратизмом. Для чего? Чтобы милиция, которая должна обеспечивать охрану общественного порядка, их руководители, не помешали проведению их спецоперации. Он обеспечил их алиби.Естественно, на Куликовом поле был мизер людей. Если кто-то говорит, что там было полтысячи – это совершенно не так. В Дом профсоюзов зашло максимум 200-250 человек. Вот вам соотношение – около 1500-2000 сторонников майдана и 150-200 – "антимайдан". Для меня сразу было понятно, чем закончится. Я им говорю: "уходите отсюда, уйдите". "Нет, мы не уйдем, не уйдем". И оружия было полно у "евромайдана". Естественно, начался ужас.В 19 часов с чем-то, когда уже начало гореть, вижу, люди погибают, я стал звонить в пожарную помощь, но там занято постоянно. Смотрю, на моих глазах выпрыгивает (из Дома профсоюзов – ред.) человек, или выбросили его из окна, буквально в пяти метрах передо мной тело шмякнулось. Как оказалось, это был бывший депутат Одесского областного совета Слава Маркин.А перед этим, слышу (из Дома профсоюзов – ред.) женский крик: "Помогите, люди, помогите". Ей в ответ кричат с улицы: "Заткны пельку" (рот – ред.). Вдруг затихает эта женщина, в окне появляется человек с флагом Украины и с криком: "Слава Украине!" Отсюда кричат: "Героям слава!" и аплодисменты.Я не гарантирую, но мне кажется, что убили (Ирину – ред.) Яковенко – женщину, которую здесь потом по телеканалам часто показывали погибшей в такой неестественной позе на столе. Ее задушили проводом.Я на 100% обладаю информацией, что погибло минимум 51 человек, а не 48, как все пишут, и порядка 230 пострадавших. Точное количество покажет только честное расследование.– Почему нападающие действовали с такой жестокостью?– Чтобы запугать. Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет. И потом, они уже вкус крови почувствовали на Майдане в Киеве. Там же тоже и крови было полно, и горящих тел.– Почему власти Украины так и не провели серьезного расследования тех событий?– Потому что, если расследование будут проводить, они же выйдут на себя. Я убежден, тут даже к гадалке не ходи, что в этом замешан Парубий, ставший секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины после переворота. Затем Наливайченко, который СБУ стал возглавлять. Там замешан и Аваков. Коломойский своим финансированием. И Немировский, глава (областной – ред.) администрации, который выполнял пожелания Коломойского.Так что никаких перспектив у расследования не было. Было создано две комиссии. Одна комиссия – в Верховной раде, ее возглавлял Антон Киссе из "Партии регионов". Вторая комиссия была создана в (Одесской – ред.) области, в областном совете. Ее возглавлял бывший милицейский генерал Епур. Достойный человек, но на эти комиссии никто не обращал внимания. Если кого-то надо было допросить, то они не приходили.В одну из комиссий включили атамана Черноморского гайдамацкого соединения Сергея Гуцалюка. Это человек, который принимал активное участие в этих событиях (на стороне "майдановцев" – ред.), стрелял по людям. Есть даже видео, оно в интернете сохранилось. Когда он стрелял (по Дому профсоюзов – ред.) из пистолета. Расстрелял обойму, затем обращается к одному парню: "Славик, Славик, перезаряди обойму". Тот обойму ему передает, и этот заряжает опять пистолет. Расследованием занимались СБУ, милиция и прокуратура. Три ведомства. И друг другу пересылали эти дела. То есть надо было замыть, затерять (следы – ред.). Они их и затерли.– А вы свои расследования не боялись проводить?– Я в общем-то, по сути, я ж ничего противозаконного не делал... Нигде против государства не выступал. Я не боялся, но меня они смогли ударить через других. Они и ударили по мне через сына. Вот покушение на сына, это было в связи с тем, что я выступал и занимался расследованием. Совершили два покушения: 20 мая и потом 5 сентября 2014 года.Кто планировал вот такие (акции – ред.) или советовал делать такие вещи, как произошло на Донбассе? Что произошло со мной, с моей семьей? Один человек, которого я хорошо знаю, писал инструкцию для этих мерзавцев, которые совершили переворот. Как вести себя с оппозицией? Первое – покупать за деньги. Второе – покупать за должности. Третье – совершать такие акты, которые были совершены с Олесем Бузиной (застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года – ред.), с моим сыном и другими, с моим помощником. Бить по родственникам. Затем, если он не поймет, тогда и по нему самому.Пятого сентября был митинг. Я этот митинг вел возле областного совета. Когда закончился митинг, сын говорит: "Папа, мы пойдем, чай попьем". Он нигде не участвовал ни в чем. Ни в каких организациях, ничего абсолютно. Он тоже снимал, он был блогером. Он ушел, и… Вдруг звонок: "на вашего сына напали". Это буквально метров двести от того места, где я на Куликовом поле был. Я говорю: где? В переходе. Прибегаю, сын лежит в крови, с проломленным черепом. Я вызвал скорую. Тут мне один товарищ подсказал, что (нападавших – ред.) было три человека. Потом я нашел записи видеокамер, эти записи у меня есть, сняты. Их я передал следователям. Но они дело закрыли: "Мы не можем, это же незаконно приобщить эти материалы, потому что незаконным образом изъяты". Двадцать или двадцать один день сын пролежал в нейрохирургии, был и в коме.Как говорится, безнаказанность рождает новое преступление. Так и произошло. Двадцать пятого января 2015 года по такой же схеме, днем, вблизи места его проживания, было совершено покушение на моего помощника – Мориса Ибрагима. Как будто бы в насмешку, два преступника совершили это нападение перед дверью и окнами опорного пункта милиции. Ему также металлическими дубинками повредили голову и сломали нос.– Как нынешние жители Одессы относятся к событиям 10-летней давности?– Сейчас уже двояко. Вы знаете, что информационно-психологическая обработка делает свое дело. Я называю ситуацию в Украине вообще, и в Одессе в том числе, это концлагерь, только без колючей проволоки и без крематория.

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

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https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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