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В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 02.05.2024
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17:18 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/poezdki-1943530183.html
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 02.05.2024
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию
МИД Киргизии призвал сограждан временно воздержаться от поездок в РФ в связи с режимом усиленного контроля пропуска на российских погранпунктах, соответствующее РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:18
2024-05-02T17:18
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МИД Киргизии призвал сограждан временно воздержаться от поездок в РФ в связи с режимом усиленного контроля пропуска на российских погранпунктах, соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства. "Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении МИД. Ранее внешнеполитическое ведомство выступило с аналогичным сообщением вскоре после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и последовавшим за ним введением дополнительных мер безопасности в РФ. При этом в МИД отметили, что сигналов о случаях массового отказа во въезде в РФ гражданам Киргизии в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений республики в РФ не поступало. "Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики", - уточнили в МИД.
https://ria.ru/20240430/lavrov-1943153680.html
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в мире, россия, киргизия, крокус сити холл, мид киргизии
В мире, Россия, Киргизия, Крокус Сити Холл, МИД Киргизии
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии призвал сограждан отложить поездки в Россию из-за мер на границе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроверка паспорта гражданина Киргизии
Проверка паспорта гражданина Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Проверка паспорта гражданина Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 2 мая - РИА Новости. МИД Киргизии призвал сограждан временно воздержаться от поездок в РФ в связи с режимом усиленного контроля пропуска на российских погранпунктах, соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении МИД.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в "Крокусе"
30 апреля, 14:09
Ранее внешнеполитическое ведомство выступило с аналогичным сообщением вскоре после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и последовавшим за ним введением дополнительных мер безопасности в РФ.
При этом в МИД отметили, что сигналов о случаях массового отказа во въезде в РФ гражданам Киргизии в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений республики в РФ не поступало.
"Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики", - уточнили в МИД.
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