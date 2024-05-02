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Активистка рассказала о попытках скрыть площадь Мучеников Одессы в Италии - РИА Новости, 02.05.2024
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14:25 02.05.2024 (обновлено: 14:42 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ploschad-1943482919.html
Активистка рассказала о попытках скрыть площадь Мучеников Одессы в Италии
Активистка рассказала о попытках скрыть площадь Мучеников Одессы в Италии - РИА Новости, 02.05.2024
Активистка рассказала о попытках скрыть площадь Мучеников Одессы в Италии
Wikipedia поменяла название статьи о массовой гибели людей в Одессе, а Google не дает найти по своим картам адрес площади Мучеников Одессы в городе... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:25
2024-05-02T14:42
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Wikipedia поменяла название статьи о массовой гибели людей в Одессе, а Google не дает найти по своим картам адрес площади Мучеников Одессы в городе Чериано-Лагетто в области Ломбардия на севере Италии, и в этом проявляется отношение Запада к трагедии 2 мая 2014 года, рассказала РИА Новости участница событий в Доме профсоюзов, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева. "Итальянские власти признают (трагедию), но на телевидении, в прессе не говорят. Более того, мы знаем, что Wikipedia поменяла название статьи. Раньше по-итальянски она называлась Strage (бойня), теперь это "пожар", Incendio", - сказала Игнатьева, которая 10 лет смогла выбраться из здания, когда в него ворвались украинские националисты. В 2015 года она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, в конце апреля активисты провели памятную акцию в городе Чериано-Лагетто провинции Монца-э-Брианца. Его мэр, сообщила Игнатьева, еще в конце 2014 года назвал одну небольшую площадь площадью Мучеников Одессы в память о жертвах нацистов во время Великой Отечественной войны, а также о погибших в трагедии 2 мая. В 2015 году там был установлен монумент, добавила она. "И Google не дает найти в картах адрес площади или памятника, когда мы хотим сообщить о месте проведения мероприятия. Их не существует для Google, хотя они названы официально, там есть табличка и документ о переименовании. Вот и отношение всего Запада ко всей трагедии", - заключила Игнатьева. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Сама Игнатьева считает, что жертвами расправы стали от 130 до 200 человек. Она добавила, что жестокость приезжих националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана".
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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одесса, италия, украина, google, wikipedia, в мире
Одесса, Италия, Украина, Google, Wikipedia, В мире
Активистка рассказала о попытках скрыть площадь Мучеников Одессы в Италии

Активистка Игнатьева: Google не дает найти площадь Мучеников Одессы в Италии

© Фото : Comune di Ceriano LaghettoПамятник Мученикам Одессы в Чериано Лагетто
Памятник Мученикам Одессы в Чериано Лагетто - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Comune di Ceriano Laghetto
Памятник Мученикам Одессы в Чериано Лагетто. Архивное фото
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Wikipedia поменяла название статьи о массовой гибели людей в Одессе, а Google не дает найти по своим картам адрес площади Мучеников Одессы в городе Чериано-Лагетто в области Ломбардия на севере Италии, и в этом проявляется отношение Запада к трагедии 2 мая 2014 года, рассказала РИА Новости участница событий в Доме профсоюзов, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
"Итальянские власти признают (трагедию), но на телевидении, в прессе не говорят. Более того, мы знаем, что Wikipedia поменяла название статьи. Раньше по-итальянски она называлась Strage (бойня), теперь это "пожар", Incendio", - сказала Игнатьева, которая 10 лет смогла выбраться из здания, когда в него ворвались украинские националисты. В 2015 года она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.
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По ее словам, в конце апреля активисты провели памятную акцию в городе Чериано-Лагетто провинции Монца-э-Брианца. Его мэр, сообщила Игнатьева, еще в конце 2014 года назвал одну небольшую площадь площадью Мучеников Одессы в память о жертвах нацистов во время Великой Отечественной войны, а также о погибших в трагедии 2 мая. В 2015 году там был установлен монумент, добавила она.
"И Google не дает найти в картах адрес площади или памятника, когда мы хотим сообщить о месте проведения мероприятия. Их не существует для Google, хотя они названы официально, там есть табличка и документ о переименовании. Вот и отношение всего Запада ко всей трагедии", - заключила Игнатьева.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Сама Игнатьева считает, что жертвами расправы стали от 130 до 200 человек. Она добавила, что жестокость приезжих националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана".
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