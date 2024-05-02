https://ria.ru/20240502/peskov-1943445379.html

В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России

В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России - РИА Новости, 02.05.2024

В Кремле отреагировали на слова Байдена о ксенофобии в России

Слова президента США Джо Байдена о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:28

2024-05-02T12:28

2024-05-02T12:32

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о "ксенофобии" в России отражают реальность с точностью до наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем, что это заявление (Байдена о том, что Россия наряду с Китаем и Японией является ксенофобской страной - ред.) отражает реальность с точность до наоборот", - сказал Песков журналистам.Песков также привел ряд примеров действий США. "Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контрактов с кем-то? Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве это Россия оказывает беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру?", - подчеркнул пресс-секретарь президента."Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна", - отметил Песков.Минфин США ранее ввел санкции против ряда российских компаний. Также в списке оказались ряд китайских, бельгийских и турецких компаний якобы за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20240128/rusofobiya-1923999221.html

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россия, сша, китай, джо байден, дмитрий песков, в мире