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В Перми проведут парад в честь Дня Победы
В Перми проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024
В Перми проведут парад в честь Дня Победы
Более двух тысяч мероприятий запланированы в Пермском крае в честь Дня Победы, военный парад пройдет в традиционном формате, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:21
2024-05-02T15:21
2024-05-02T15:21
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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Более двух тысяч мероприятий запланированы в Пермском крае в честь Дня Победы, военный парад пройдет в традиционном формате, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Парад пойдет в традиционном формате. В нем примет участие военная техника. Большая программа мероприятий запланирована на площади перед Театром-Театром... Пройдет более 2000 праздничных мероприятий, в которых должно принять участие более миллиона человек", - рассказал на заседании краевого организационного комитета "Победа" Махонин. Празднование Дня Победы в Перми начнется с возложения венков к памятнику "Героям фронта и тыла", после этого по центру города пройдут войска пермского гарнизона, а на площади перед академическим театром начнется концерт. В Перми 9 мая пройдет около 110 мероприятий. По словам министра территориальной безопасности Виктора Батмазова, с 1 по 12 мая силовые структуры также возьмут под охрану памятники воинской славы, мемориалы и воинские захоронения для обеспечения безопасности на этих объектах.
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общество, пермь, пермский край, дмитрий махонин, день победы
Общество, Пермь, Пермский край, Дмитрий Махонин, День Победы
В Перми проведут парад в честь Дня Победы
Власти: военный парад 9 мая в Перми пройдет в традиционном формате
ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Более двух тысяч мероприятий запланированы в Пермском крае в честь Дня Победы, военный парад пройдет в традиционном формате, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«
"Парад пойдет в традиционном формате. В нем примет участие военная техника. Большая программа мероприятий запланирована на площади перед Театром-Театром... Пройдет более 2000 праздничных мероприятий, в которых должно принять участие более миллиона человек", - рассказал на заседании краевого организационного комитета "Победа" Махонин.
Празднование Дня Победы в Перми начнется с возложения венков к памятнику "Героям фронта и тыла", после этого по центру города пройдут войска пермского гарнизона, а на площади перед академическим театром начнется концерт. В Перми 9 мая пройдет около 110 мероприятий.
По словам министра территориальной безопасности Виктора Батмазова, с 1 по 12 мая силовые структуры также возьмут под охрану памятники воинской славы, мемориалы и воинские захоронения для обеспечения безопасности на этих объектах.