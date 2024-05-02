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В Перми проведут парад в честь Дня Победы

В Перми проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024

В Перми проведут парад в честь Дня Победы

Более двух тысяч мероприятий запланированы в Пермском крае в честь Дня Победы, военный парад пройдет в традиционном формате, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:21

общество

пермь

пермский край

дмитрий махонин

день победы

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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Более двух тысяч мероприятий запланированы в Пермском крае в честь Дня Победы, военный парад пройдет в традиционном формате, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Парад пойдет в традиционном формате. В нем примет участие военная техника. Большая программа мероприятий запланирована на площади перед Театром-Театром... Пройдет более 2000 праздничных мероприятий, в которых должно принять участие более миллиона человек", - рассказал на заседании краевого организационного комитета "Победа" Махонин. Празднование Дня Победы в Перми начнется с возложения венков к памятнику "Героям фронта и тыла", после этого по центру города пройдут войска пермского гарнизона, а на площади перед академическим театром начнется концерт. В Перми 9 мая пройдет около 110 мероприятий. По словам министра территориальной безопасности Виктора Батмазова, с 1 по 12 мая силовые структуры также возьмут под охрану памятники воинской славы, мемориалы и воинские захоронения для обеспечения безопасности на этих объектах.

https://ria.ru/20240427/salyut-1942795948.html

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общество, пермь, пермский край, дмитрий махонин, день победы