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Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство - РИА Новости, 02.05.2024
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15:43 02.05.2024
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Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство
Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство - РИА Новости, 02.05.2024
Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство
Вид на жительство получил 83-летний гражданин Латвии, переехавший в Россию к своему сыну, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:43
2024-05-02T15:43
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вид на жительство получил 83-летний гражданин Латвии, переехавший в Россию к своему сыну, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. В начале апреля она сообщала, что полиция в ускоренном порядке поможет получить ВНЖ 83-летнему гражданину Латвии Александру Дмитриеву, проживающему у родственников в Москве. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство РФ, "ему будет оказано всестороннее содействие", отмечала Волк. "Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве вручили документы на проживание в нашей стране прибывшему из-за рубежа гражданину Латвии. Александрс Димитриевс, которому 83 года, переехал в Россию к сыну", - написала Волк.
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россия, латвия, москва, ирина волк, александр дмитриев, общество
Россия, Латвия, Москва, Ирина Волк, Александр Дмитриев, Общество
Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство

Переехавший в Россию к сыну 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство

© Ирина Волк/Telegram83-летний гражданин Латвии Александр Дмитриев получил вид на жительство
83-летний гражданин Латвии Александр Дмитриев получил вид на жительство
© Ирина Волк/Telegram
83-летний гражданин Латвии Александр Дмитриев получил вид на жительство
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вид на жительство получил 83-летний гражданин Латвии, переехавший в Россию к своему сыну, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В начале апреля она сообщала, что полиция в ускоренном порядке поможет получить ВНЖ 83-летнему гражданину Латвии Александру Дмитриеву, проживающему у родственников в Москве. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство РФ, "ему будет оказано всестороннее содействие", отмечала Волк.
"Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве вручили документы на проживание в нашей стране прибывшему из-за рубежа гражданину Латвии. Александрс Димитриевс, которому 83 года, переехал в Россию к сыну", - написала Волк.
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РоссияЛатвияМоскваИрина ВолкАлександр ДмитриевОбщество
 
 
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