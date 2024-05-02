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Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство

Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство - РИА Новости, 02.05.2024

Переехавший в Россию 83-летний гражданин Латвии получил вид на жительство

Вид на жительство получил 83-летний гражданин Латвии, переехавший в Россию к своему сыну, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:43

2024-05-02T15:43

2024-05-02T15:43

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вид на жительство получил 83-летний гражданин Латвии, переехавший в Россию к своему сыну, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. В начале апреля она сообщала, что полиция в ускоренном порядке поможет получить ВНЖ 83-летнему гражданину Латвии Александру Дмитриеву, проживающему у родственников в Москве. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство РФ, "ему будет оказано всестороннее содействие", отмечала Волк. "Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве вручили документы на проживание в нашей стране прибывшему из-за рубежа гражданину Латвии. Александрс Димитриевс, которому 83 года, переехал в Россию к сыну", - написала Волк.

https://ria.ru/20240208/katkov-1926219227.html

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Ольга Фомченкова

россия, латвия, москва, ирина волк, александр дмитриев, общество