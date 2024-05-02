https://ria.ru/20240502/pavodok-1943405083.html

В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом

В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом - РИА Новости, 02.05.2024

В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом

В 40 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплен 361 жилой дом, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:02

2024-05-02T09:02

2024-05-02T09:02

происшествия

жилье

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. В 40 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплен 361 жилой дом, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России. "В 40 населенных пунктах остаются подтопленными 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог", – указано в сообщении. Днем ранее в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3037 приусадебных участков, 27 участков автодорог. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На утро четверга уровень воды в реке Ишим на гидропостах в селе Ильинка Казанского района, в городе Ишиме за сутки снизился, в Абатском и Викуловском районе продолжается рост. В реке Тобол в селе Коркино Упоровского района уровень воды начал снижаться, у села Упорово, в городе Ялуторовске и Ярковском районе идет рост подъема воды.

https://ria.ru/20240502/pavodok-1943404746.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024