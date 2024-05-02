https://ria.ru/20240502/pavodok-1943405083.html
В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом
В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом - РИА Новости, 02.05.2024
В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом
В 40 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплен 361 жилой дом, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:02
2024-05-02T09:02
2024-05-02T09:02
происшествия
жилье
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. В 40 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплен 361 жилой дом, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России. "В 40 населенных пунктах остаются подтопленными 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог", – указано в сообщении. Днем ранее в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3037 приусадебных участков, 27 участков автодорог. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На утро четверга уровень воды в реке Ишим на гидропостах в селе Ильинка Казанского района, в городе Ишиме за сутки снизился, в Абатском и Викуловском районе продолжается рост. В реке Тобол в селе Коркино Упоровского района уровень воды начал снижаться, у села Упорово, в городе Ялуторовске и Ярковском районе идет рост подъема воды.
https://ria.ru/20240502/pavodok-1943404746.html
ишим (река)
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области из-за паводка остается затоплен 361 жилой дом
В 40 населенных пунктах Тюменской области из-за паводка затоплен 361 жилой дом