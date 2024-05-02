https://ria.ru/20240502/pavodok-1943404746.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1234 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа прирос на 2 сантиметра и на 10.00 (8.00 мск) достиг 1234 сантиметров. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:58
2024-05-02T08:58
2024-05-02T08:59
происшествия
ишим (река)
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа прирос на 2 сантиметра и на 10.00 (8.00 мск) достиг 1234 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 10.00 (08.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1234 сантиметра, по данным на 08.00 (06.00 мск) он составлял 1232 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
https://ria.ru/20240501/evakuatsiya-1943290203.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
ишим (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское за 2 ч вырос на 2 см и достиг 1234 см